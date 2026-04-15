Nogomet

Strašne posledice požara na stadionu švicarskega Basla

Basel, 15. 04. 2026 17.45 pred 31 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Posledice groznega požara na stadionu od Basla

Pred nekaj dnevi je na St. Jakob-Parku v Švici velik požar dodobra opustošil kultno domovanje Basla. Plameni so divjali nekaj ur in za sabo pustili hudo materialno škodo. Švicarski prvoligaš je nekaj dni po požaru razkril grozne posledice, niso pa še prepričani, ali bodo lahko odigrali preostale tri domače tekme državnega prvenstva.

"10. aprila v poznih večernih urah se je v domači slačilnici na našem St. Jakob-Parku vnel hud požar, razlog zaenkrat ostaja neznan," so svojo izjavo začeli pri Baslu. Plameni so uničili dober del opreme, ki je Švicarjem onemogočila igranje tekme proti vodilni ekipi prvenstva Thuna. 21-kratni švicarski prvaki so razkrili posledice, ki so jih za sabo pustili plameni. Popolnoma so uničeni prostori za fizioterapevte, domača slačilnica, pisarne za trenerje in prostor za shranjevanje opreme. Po prvotnem poročilu se je požar začel v savni, plameni naj bi ostali dokaj omejeni, a so vendarle opustošili velik del kultnega stadiona.

Mešana cona in gostujoče slačilnice nista popolnoma uničeni, veliko škode pa je kljub temu pustil ogromen dim, ki ga je proizvedel požar. "Naša prioriteta ostaja, da preostale prvenstvene tekme odigramo pred domačimi navijači. Zaenkrat sklepamo, da so vsi prostori uničeni in bodo morali biti kompletno renovirani. Vsi se trudimo, da čim prej najdemo ustrezne rešitve in alternative za normalen potek konca sezone," so končali izjavo pri švicarskem klubu.

Bayern doma brani minimalno prednost, Real lovi nov velik preobrat

Laporta zaradi sojenja znorel in napovedal novo pritožbo

Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Po koncu šova je drastično shujšala
Po koncu šova je drastično shujšala
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Boste s tem računom imeli več denarja?
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Delovna akcija: Ana za otroke pripravila še eno presenečenje
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Posthumno
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
