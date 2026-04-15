Strašne posledice požara na stadionu švicarskega Basla

"10. aprila v poznih večernih urah se je v domači slačilnici na našem St. Jakob-Parku vnel hud požar, razlog zaenkrat ostaja neznan," so svojo izjavo začeli pri Baslu. Plameni so uničili dober del opreme, ki je Švicarjem onemogočila igranje tekme proti vodilni ekipi prvenstva Thuna. 21-kratni švicarski prvaki so razkrili posledice, ki so jih za sabo pustili plameni. Popolnoma so uničeni prostori za fizioterapevte, domača slačilnica, pisarne za trenerje in prostor za shranjevanje opreme. Po prvotnem poročilu se je požar začel v savni, plameni naj bi ostali dokaj omejeni, a so vendarle opustošili velik del kultnega stadiona.

Mešana cona in gostujoče slačilnice nista popolnoma uničeni, veliko škode pa je kljub temu pustil ogromen dim, ki ga je proizvedel požar. "Naša prioriteta ostaja, da preostale prvenstvene tekme odigramo pred domačimi navijači. Zaenkrat sklepamo, da so vsi prostori uničeni in bodo morali biti kompletno renovirani. Vsi se trudimo, da čim prej najdemo ustrezne rešitve in alternative za normalen potek konca sezone," so končali izjavo pri švicarskem klubu.