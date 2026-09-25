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Nogomet

'Streljal s puško' proti Avstriji: bizaren rdeči karton za Izraelca

Ljubljana, 25. 09. 2026 12.48 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
A.V.
Saied Abu Farchi

Izraelski napadalec Saied Abu Farchi je bil izključen v bizarnih okoliščinah med četrtkovim porazom v UEFA Ligi narodov proti Avstriji. Drugi rumeni karton je prejel po tem, ko je dosegel izenačujoči zadetek in uspeh proslavil tako, da je kotno zastavico uporabil kot simulacijo orožja. Avstrija je na koncu slavila s 3:1.

Nesrečni Saied Abu Farchi je bil izključen v 55. minuti obračuna v skupini 3 uefine Lige narodov na stadionu Raiffeisen Arena. Le trenutek pred tem je z glavo zadel za izenačenje na 1:1. Po zadetku je napadalec izraelske izbrane vrste stekel do kotne zastavice, jo dvignil in imitiral streljanje s puško.

Sodnik Georgi Kabakov mu je nemudoma pokazal drugi rumeni in nato še rdeči karton. Abu Farchi je bil nad odločitvijo vidno zmeden, vendar so stroga pravila glede provokativnega proslavljanja pomenila, da je Izrael do konca srečanja ostal le z desetimi možmi na igrišču.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Stroga pravila glede proslavljanja zadetkov

Incident je takoj postal viralen in sprožil deljena mnenja na družbenih omrežjih. Medtem ko so nekateri menili, da je bila odločitev prestroga, so mnogi drugi priznali, da je sodnik preprosto dosledno spoštoval nova pravila igre.

Nogometne oblasti že dolgo odsvetujejo provokativne kretnje ali proslavljanja, ki spominjajo na orožje. Ker je 20-letnik že imel rumeni karton, uradnim osebam na tekmi ni preostalo drugega, kot da mu pokažejo še drugi opomin rumene barve. Na koncu je vse skupaj služilo kot grenka lekcija, da v sodobnem nogometu veljajo stroga pravila glede obnašanja igralcev med proslavljanjem zadetkov, ne glede na čustva v danem trenutku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pozni goli Avstrije potrdili zmago

Izključitev je pomenila glavno prelomnico na tekmi. Avstrija je povedla v 43. minuti z enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Romano Schmid, preden je prišlo do kontroverznega izenačenja. Izrael se je bil zaradi igralca manj prisiljen krčevito braniti skozi večji del drugega polčasa. Avstrija je v končnici tekme le unovčila številčno prednost. Phillipp Mwene je v 90. minuti gostitelje vrnil v vodstvo, nakar je Saša Kalajdžić v sodnikovem dodatku zadel še tretjič, potrdil zmago s 3:1 in zagotovil vse tri točke svoji izbrani vrsti.

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KOMENTARJI17

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FETS LUCK
25. 09. 2026 14.03
Mogoče je mislil da je v Gazi. Očitno je to med Izraelci bolj razširjen sindrom kot smo mislili sprva. Pravilno kazen je dobil.
Odgovori
0 0
Hehedemokrat
25. 09. 2026 13.55
Ni šlo za imitacijo streljanja, šlo je za posnemanje udarca s palico pri igri biljard. Očitno je cel svet postal osredotočen samo na orožje...
Odgovori
-1
1 2
Clio1979
25. 09. 2026 13.59
TOČNO TAKO...kje tu ljudje vidijo imitacijo streljanja...to je tipična imitacija biljard udarca...tudi položaj leve roke to dokazuje...orožje držiš z roko obrnjeno navzgor...biljard palico pa nasloniš navzdol
Odgovori
-1
0 1
AVTOHTONsLOVEnc
25. 09. 2026 13.48
pravilno
Odgovori
+4
5 1
AtleticoSLO
25. 09. 2026 13.40
Sploh ni pomembno kaj je uponazarjal kakor jaz vem je puljenje zastavice rumen karton
Odgovori
+10
10 0
TITO50
25. 09. 2026 13.38
Če bi bila Avstrija kaj vredna, sploh nebi igrala z židi.
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+2
4 2
Janez23
25. 09. 2026 13.33
Imam občutek, da ta fant rad igra nogomet in biljard.
Odgovori
+2
2 0
Veščec
25. 09. 2026 13.33
po imenu in priimku,prej kakšn palestinc kot žid,pa to
Odgovori
+1
2 1
jouža
25. 09. 2026 13.32
Nič ni streljal s puško, ampak ponazarja igranje bilijarda. Se vidi, da mamini sončki in princeske, ki pišejo bedarije za ta portal niso izkusili ničesar. Če bi bil Palestinec, bi pa kaj? Plašil muhe?
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+1
2 1
tamiflu
25. 09. 2026 13.28
"nesrečni" žid, ja ,to bo. kaj bi šele storil, če bi našel kaj primernejšega
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+2
2 0
Blue Dream
25. 09. 2026 13.15
aja čeprav meni to bolj izgleda kot igranje biljarda. malo zavajate
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+4
5 1
Blue Dream
25. 09. 2026 13.14
Malo so moteni. kolektivna motenost
Odgovori
+4
5 1
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