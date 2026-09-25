'Streljal s puško' proti Avstriji: bizaren rdeči karton za Izraelca

Nesrečni Saied Abu Farchi je bil izključen v 55. minuti obračuna v skupini 3 uefine Lige narodov na stadionu Raiffeisen Arena. Le trenutek pred tem je z glavo zadel za izenačenje na 1:1. Po zadetku je napadalec izraelske izbrane vrste stekel do kotne zastavice, jo dvignil in imitiral streljanje s puško. Sodnik Georgi Kabakov mu je nemudoma pokazal drugi rumeni in nato še rdeči karton. Abu Farchi je bil nad odločitvijo vidno zmeden, vendar so stroga pravila glede provokativnega proslavljanja pomenila, da je Izrael do konca srečanja ostal le z desetimi možmi na igrišču.

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Stroga pravila glede proslavljanja zadetkov

Incident je takoj postal viralen in sprožil deljena mnenja na družbenih omrežjih. Medtem ko so nekateri menili, da je bila odločitev prestroga, so mnogi drugi priznali, da je sodnik preprosto dosledno spoštoval nova pravila igre. Nogometne oblasti že dolgo odsvetujejo provokativne kretnje ali proslavljanja, ki spominjajo na orožje. Ker je 20-letnik že imel rumeni karton, uradnim osebam na tekmi ni preostalo drugega, kot da mu pokažejo še drugi opomin rumene barve. Na koncu je vse skupaj služilo kot grenka lekcija, da v sodobnem nogometu veljajo stroga pravila glede obnašanja igralcev med proslavljanjem zadetkov, ne glede na čustva v danem trenutku.

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