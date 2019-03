Streljali na hišo razvpitega Lalića: To je bilo vojno stanje

Nekdanji vratar nogometnih klubov Triglav, Rudar in Primorje ter mlade slovenske nogometne reprezentance Lalič je v sredo prispel v Makarsko iz Slovenije in je opravil pogovor na policiji, danes na spletni strani poroča Slobodna Dalmacija. Nekdanji slovenski nogometaš je novinarjem povedal, da ne ve, kdo bi lahko streljal na njegovo hišo, ker ne živi v Makarski, prav tako ni povezan s tem dalmatinskim mestom."Morda se je nekdo igral in je preizkusil orožje, ali so hišo napadli veliki komarji," je dejal za splitski časnik.

Hiša, v kateri čez zimo ne živi nihče, stoji v središču Makarske. Policijo je poklicala teta Dina Lalića, ki je med občasnim obiskom hiše zagledala sledi strelov v pohištvu v sobi v nadstropju. Kot dodaja časnik, je v soseščini Laličevih še nekaj stanovanjskih objektov, a je napadalec "natančno streljal" in zadel samo hišo nekdanjega slovenskega nogometaša. Streli so poškodovali vrata, okna in dele pohištva. Priče so povedale, da so streli prišli iz gozda. ob katerem je hiša, ter da gre najverjetneje za polavtomatsko puško."Če smo slišali strele? To je bilo vojno stanje in to zagotovo niso bili streli pištole, ampak nečesa močnejšega. Morda ostrostrelska puška ali pa kalašnikov (AK-47, op. p.)," pa so pripovedovali prestrašeni krajani.

Afera Offside

Lalič je na Hrvaškem znan zaradi vpletenosti v afero Offside, v kateri so hrvaški preiskovalci leta 2010 razkrili mrežo 22 prirejevalcev izidov nogometnih tekem, ki so na ta način ilegalno služili na stavnicah.

Lalič je bil eden od treh organizatorjev goljufij skupaj s slovenskim kolegom Admirjem Suljićemin nekdanjim trenerjem mladinskih moštev v zagrebškem klubu Dinamo Vinkom Šako. Po dogovoru s hrvaškim tožilstvom je bila trojica obsojena na leto in pol zapora, skupaj pa so vrnili približno milijon evrov nezakonitega zaslužka, je še spomnil splitski časnik.