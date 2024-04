Strelsko razpoložena kar četrtina reprezentantov

Pretekli tekmovalni vikend so se v svojih klubih z odlično strelsko formo izkazali slovenski nogometni reprezentanti. Zadetka so se veselili Benjamin Šeško, Žan Celar, Adam Gnezda Čerin, Jon Gorenc Stankovič, Nino Žugelj in David Brekalo. V vlogi asistenta pa sta se izkazala Tomi Horvat in Žan Karničnik.