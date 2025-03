Studijski del Lige prvakov bo popestril Slaviša Stojanović

Nocoj nas na Kanalu A in VOYO čaka povratni obračun osmine finala Lige prvakov. Na kultnem Anfieldu se bosta pomerila tamkajšnji Liverpool in francoski PSG. Redsi imajo z obračuna na Parku Princev gol prednosti, ki so ga uspeli zabiti kljub popolni prevladi Parižanov na domači zelenici. Kaj lahko pričakujemo tokrat, se bodo Parižani lahko maščevali za tamkajšnji izid? V studijskem delu se bo voditelju Andražu Hočevarju pridružil Slaviša Stojanović.