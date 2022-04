Derbi d'Italia odločila Calhanoglujeva (ponovljena) enajstmetrovka, Napoli vsaj začasno na vrh lestvice

Tradicionalni derbi d'Italia med Juventusom in Interjem je pripadel slednjim, ki so slavili z minimalnih 0:1. Napoli je že pred tem s 3:1 premagal Atalanto, ki je znova igrala brez Josipa Iličića, in se tako na vrhu ligaške razpredelnice (ob tekmi več) pridružil Milanu. Nogometaši Empolija so tudi z Leom Štulcem in Petrom Stojanovićem v 31. krogu italijanskega prvenstva gostovali pri Fiorentini in izgubili z 0:1.

Atalanta, pri kateri še vedno ni bilo v kadru Josipa Iličića, se je proti Neapeljčanom znašla v zaostanku v 14. minuti po uspešno izvedeni enajstmetrovki Lorenza Insigneja, na 2:0 pa je po Insignejevi podaji povišal Matteo Politano v 37. minuti. Nizozemec Marten de Roon je v 58. La Deo vrnil v igro, toda Makedonec Eljif Elmas je v 81. minuti potrdil zmago gostov. icon-expand Lorenzo Insigne zadeva proti Juanu Mussu FOTO: AP Napoli so z 20. zmago v ligaški sezoni na vrhu lestvice prehiteli Milan, saj imajo Neapeljčani (+33) nekoliko boljšo gol razliko od Milančanov (+27). A mora Milan še odigrati svojo tekmo 31. kroga, ki bo na sporedu za ponedeljek zvečer, kar pomeni, da bo Napoli na vrhu lestvice preživel vsaj en dan. V ponedeljek bo še ene tekma in sicer bo Verona gostila Genoo. icon-link Statistika tekme Atalanta - Napoli FOTO: Sofascore.com Oba slovenska nogometaša sta v dresu gostov začela v prvi postavi; Petar Stojanović je odigral celo tekmo, Leo Štulac pa je bil v igri do 61. minute. Takrat pa je Empoli že igral z igralcem manj, saj je v 57. minuti drugi rumeni karton dobil Sebastiano Luperto. Številčno premoč je minuto pozneje za zmagoviti gol izkoristil Nicolas Gonzalez. icon-expand Fiorentina-Empoli FOTO: AP Udinese, bodoči dom slovenskega reprezentanta Sandija Lovrića, se je s 5:1 znesel nad Cagliarijem, pri čemer je tri zadetke za Videmčane prispeval Portugalec Beto. Na pozni popoldanski tekmi je Roma po zaslugi Henrikha Mkhitaryana vpisala nove tri točke in se na lestvici uvrstila na peto mesto, kjer ima sedaj dve točki prednosti pred mestnim tekmecem Laziem. Sinovi volkulje pod vodstvom Joseja Mourinha že deset zaporednih ligaških tekem ne poznajo poraza. Inter zdržal vse napade Juventusa in se z zmago utrdil na tretjem mestu Mreži sta skoraj celoten prvi polčas mirovali, tik pred koncem le tega pa se je Denzel Dumfries v Juventusovemu kazenskemu prostoru znašel v sendviču med Alvarom Morato in Alexom Sandrom in padel. Posredoval je VAR, ki je Interju prisodil enajstmetrovko. Najstrožjo kazen je izvedel Hakan Calhanoglu, a mu jo je Wojciech Szczesny obranil. Na odbito žogo so se zapodili Matthijs de Ligt, Calhanoglu in Danilo, od katerega se je žoga odbila v Juventusovo mrežo. Čeprav je glavni sodnik sprva pokazal prekršek v napadu, si je po nasvetu sodnikov iz sobe za VAR ogledal ponovljen posnetek enajstmetrovke in ugotovil, da je de Ligt v kazenski prostor stekel prehitro. Interjev vezist je zato dobil še eno priložnost za strel z bele pike in v drugo ni zgrešil. icon-expand Hakan Calhanoglu FOTO: AP Nogometašii Juventusa so bili celo tekmo nevarnejši, v drugem polčasu pa so povsem dominirali, a zadetka niso usepli zabiti. Večkrat sta bila sicer blizu Paulo Dybala in Dušan Vlahović , še najbližje pa je bil v 73. minuti Denis Zakaria, ko je slalomiral med Interjevimi branilci in močno sprožil, a čeprav je bil slovenski branilec mreže v vratih Interja Samir Handanović že premagana, je veselje Torinčanom preprečila vratnica. icon-link Statistika tekme Juventus - Inter FOTO: Sofascore.com Že v soboto je Spezia z 1:0 premagala Venezio Domna Črnigoja, Torino v gosteh z enakim izidom Salernitano Vida Belca, Lazio pa je z 2:1 odpravil Sassuolo. – nedelja, 3. april: Fiorentina – Empoli 1:0 (0:0) (Leo Štulac je igral do 61. minute za Empoli.) (Petar Stojanović je vso tekmo odigral za Empoli.) Atalanta - Napoli 1:3 (0:2) (Josipa Iličića ni bilo v kadru Atalante) Udinese - Cagliari 5:1 (2:1) Sampdoria - Roma 0:1 (0:1) Juventus - Inter Milano 0:1 (0:1) (Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter)