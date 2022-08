Štulac v italijansko drugo ligo, na poti tja tudi Žužek

Palermo, pri katerem so igrali številni Slovenci, vključno z Josipom Iličićem, Arminom Bačinovićem, Aljažem Struno, Jasminom Kurtićem in Sinišo Anđelkovićem, si je Lea Štulca izposodil do konca sezone, a ga bo nato primoran odkupiti za dober milijon evrov. Štulac je namreč podpisal triletno pogodbo.

V italijanski drugoligaški konkurenci pa bo očitno po novem igral tudi branilec Kopra Žan Žužek, med drugim je spletna stran La Bari Calcio poročala, da je vse dogovorjeno za prestop Slovenca v Bari, vrednost prestopa pa naj bi znašala 300.000 evrov.