Četrta zmaga Sekulića z Barcelono v nizu

Slovenski reprezentant Stefan Joksimović v vrstah kluba iz Vitorie pod vodstvom novega trenerja Velimirja Perasovića dobiva iz tekme v tekmo višjo minutažo. Po uvodnih nastopih, v katerih je igral le po nekaj minut, je na zadnjih štirih že pri povprečju 20 odigranih minut.

Tokrat je Stefan Joksimović, ki bo čez deset dni star 18 let, tekmo začel v prvi peterki in bil na parketu skoraj 22 minut, v katerih je dosegel 7 točk ob metu iz igre 2:9 in ujel 4 odbite žoge. Baskonia je v Istanbulu proti Fenerbahčeju izgubila s 65:84.

Barcelona je dosegla tretjo zaporedno zmago v gosteh, premagala je Hapoel Tel Aviv s 93:90, ter z izkupičkom 7-3 skočila pod vrh razpredelnice. Josh Nebo je za Katalonce zbral 12 točk in 10 skokov. Na vrhu evrolige je Panathinaikos, ki je v sredo v derbiju kroga sredi Madrida po podaljšku premagal Real. Grki imajo dva poraza, drugi je Olympiakos, ki je pri 7-2, s 7-3 pa sledijo Fenerbahče, Barcelona in Valencia, ki je danes v gosteh premagala Milano.