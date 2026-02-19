Naslovnica
Nogomet

Šturm ključni mož pri remiju Sigme Olomouc, Zrinjski remiziral s Palaceom

Ljubljana, 19. 02. 2026 21.04 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Danijel Šturm

Nogometaši v konferenčni ligi so odigrali prve tekme kvalifikacij za osmino finala. Med temi se je izkazal tudi slovenski reprezentant Danijel Šturm, ki je s Sigmo Olomouc gostil Lozano ter prispeval zadetek za končnih 1:1.

Danijel Šturm je za češko zasedbo odigral celo tekmo in bil med najboljšimi posamezniki na igrišču. Gol je tudi z nekaj sreče dosegel v 58. minuti in z njim izničil vodstvo Švicarjev, ki jih je v 22. minuti v vodstvo popeljal Nathan Butler-Oyedeji.

Danijel Šturm
Danijel Šturm
FOTO: Profimedia

V zgodnejšem terminu je ob tem Noah z 1:0 odpravil Alkmaar, Kuopio pa je doma izgubil proti Lechu iz Poznana z 0:2, potem ko je od 12. minute igral z igralcem manj. Zrinjski je remiziral s favoriziranim Crystal Palaceom, ki je povedel v 43. minuti z golom Ismaile Sarrja. Za klub iz Bosne in Hercegovine je v 55. minuti izenačil Karlo Abramović.

Preberi še Celjani v hladni Prištini s terensko pobudo, Kosovci pa so nevarnejši

Ob 21.00 so na sporedu še štiri tekme, in sicer kosovska Drita gosti Celje, poljska Jagiellonia brez Dušana Stojinovića Fiorentino, Škendija igra proti Samsunsporu, Omonia Nikozija z Juretom Balkovcem pa proti Rijeki Dejana Petroviča.

Povratne tekme bodo 26. februarja.

nogomet konferenčna liga

