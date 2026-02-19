Šturm ključni mož pri remiju Sigme Olomouc, Zrinjski remiziral s Palaceom

Danijel Šturm je za češko zasedbo odigral celo tekmo in bil med najboljšimi posamezniki na igrišču. Gol je tudi z nekaj sreče dosegel v 58. minuti in z njim izničil vodstvo Švicarjev, ki jih je v 22. minuti v vodstvo popeljal Nathan Butler-Oyedeji.

Danijel Šturm FOTO: Profimedia

V zgodnejšem terminu je ob tem Noah z 1:0 odpravil Alkmaar, Kuopio pa je doma izgubil proti Lechu iz Poznana z 0:2, potem ko je od 12. minute igral z igralcem manj. Zrinjski je remiziral s favoriziranim Crystal Palaceom, ki je povedel v 43. minuti z golom Ismaile Sarrja. Za klub iz Bosne in Hercegovine je v 55. minuti izenačil Karlo Abramović.