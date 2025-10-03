Sturm na krilih Horvata boljši od Rangersa

Od petih klubov slovenskih nogometašev v glavnem delu Evropske lige so zmagali Sturm iz Gradca, Dinamo Zagreb in Viktoria iz Plzna. Sturm je na krilih razpoloženega Tomija Horvata, ki je prispeval gol in podajo, ugnal škotski Rangers z 2:1, Dinamo je bil boljši od Maccabija iz Tel Aviva s 3:1, Viktoria pa je ugnala švedski Malmö s 3:0.

Tomi Horvat FOTO: Profimedia icon-expand

Zasedba iz Gradca je ukanila uveljavljeno zasedbo iz Glasgowa. Junak dvoboja je bil Tomi Horvat, ki je najprej zadel v sedmi minuti, v 35. pa podal Gruzijcu Otarju Kiteišviliju za vodstvo z 2:0. Za škotsko ekipo je znižal Djeidi Gassama (49.), do konca pa se izid več ni spremenil. Horvat je za Sturm igral do 83. minute, njegov klubski soigralec Jon Gorenc Stanković pa celotno tekmo. Viktoria iz Plzna, pri kateri je Adrian Zeljković igral od 64. minute, je brez težav premagala bledi Malmö. Za gostitelje so zadeli Matej Vydra (34.), Rafiu Durosinmi (44.) in Karel Spačil (53.), na tekmi pa so "padli" tudi trije rdeči kartoni. Pri gostiteljih ga je prejel Merchas Doski, pri gostih pa Lasse Johnsen in Daniel Tristan Gudjohnsen.

Dinamo Zagreb FOTO: AP icon-expand

Zagrebški Dinamo Mihe Zajca, slednji je igral skoraj celo tekmo, je na gostujoči tekmi v Bački Topoli na kolena spravil izraelski Maccabi iz Tel Aviva. "Gostitelji" so povedli v 14. minuti, ko je zadel Sayd Abu Farhi, nato pa so Zagrebčani med 16. in 19. minuto dosegli dva gola v režiji Matea Lisice in Dejana Ljubičića. Slednji je v 72. minuti zadel za končnih 3:1. Grški Panathinaikos je v Atenah klonil proti nizozemski ekipi Go Ahead Eagles z 1:2, Adam Gnezda Čerin pa je za domačo ekipo igral do 79. minute. Gostitelje je v vodstvo popeljal Karol Swiderski (55.), nato pa so gosti uprizorili preobrat, oba gola pa je med 75. in 82. minuto dosegel Milan Smit.

Rodrigo Mora FOTO: AP icon-expand

Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika je v Portu šele v sami končnici tekme klecnila in izgubila z 1:2, potem ko jo je v črno v 90. minuti zavil Rodrigo Mora. Za gostitelje je zadel še William Gomes (12.), za goste iz srbske prestolnice pa Vasilije Kostov (32.). Po dveh krogih so s 100-odstotnim izkupičkom na vrhu Dinamo Zagreb, Midtjylland, Braga, Lyon, Lille, Aston Villa in Porto. Midtjylland je v gosteh premagal angleški Nottingham Forest s 3:2, Braga v Glasgowu Celtic z 2:0, Lyon je bil doma boljši od Salzburga z 2:0, Lille v večnem mestu od Rome z 1:0, medtem ko je Aston Villa v Rotterdamu ugnala Feyenoord z 2:0.

Izidi, Evropska liga, 2. krog: