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Šturm: Na vsako tekmo bomo šli z miselnostjo, da zmagamo

Brdo pri Kranju, 22. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
S.V. J.L.
Danijel Šturm proti Švici

Slovenska nogometna reprezentanca se je na Brdu pri Kranju zbrala pred začetkom nove izvedbe Lige narodov. Izbrance Boštjana Cesarja v vsega 11 dneh čakajo kar štiri tekme, v zahteven reprezentančni ciklus pa bodo krenili brez prvega napadalnega orožja Benjamina Šeška. V slovenskem taboru priznavajo, da gre za velik udarec, a cilj ostaja nespremenjen – na vsaki tekmi napasti zmago.

Slovenija bo tekmovanje v skupini B1 odprla v soboto, ko bo ob 15. uri v Stožicah gostila Škotsko. Le tri dni pozneje bo v Ljubljani še obračun s Severno Makedonijo, nato pa sledita gostovanji: 3. oktobra pri Švici in 6. oktobra na Škotskem.

Za slovenske reprezentante bo to neobičajno dolgo skupno obdobje in predvsem precej zgoščen urnik. Namesto običajnih dveh bodo tokrat v enem reprezentančnem oknu odigrali kar štiri tekme.

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Andraž Šporar je ob zboru poudaril, da takšen ritem čaka vse reprezentance, dodatne dneve skupnega dela pa vidi tudi kot priložnost, da se ekipa še bolj poveže. Jasna je tudi ambicija slovenske vrste – boj za vrh skupine.

Podobno razmišlja Danijel Šturm. "Zagotovo bo to en dolg in poseben ciklus. Vsaka tekma je pomembna. Na vsako bomo šli z miselnostjo, da zmagamo. Pripravili se bomo čim bolje. Dolgo časa bomo skupaj, morda dobili tudi neko novo energijo, se še bolj povezali in upam, da se bo to videlo tudi na igrišču," je povedal 27-letnik.

Šturm je na reprezentančni zbor prišel v odličnem razpoloženju. Nogometaš praške Slavie je namreč v prvem krogu Lige prvakov dosegel dva zadetka in tako na najlepši možen način zaznamoval svoj debi med evropsko elito.

"Nepozaben večer. Kot otrok sanjaš, da enkrat zaigraš v Ligi prvakov. Sanje so se mi uresničile, da na debiju dosežeš dva gola, pa je nekaj nepozabnega. Škoda za poraz, a hitro smo dvignili glave, saj smo vedeli, da smo odigrali dobro tekmo," je opisal svojo evropsko izkušnjo.

Toda ob reprezentančnem zboru je bilo precej govora tudi o tistih, ki jih na Brdu ni bilo. Selektor Boštjan Cesar je seznam za uvodne štiri tekme Lige narodov predstavil že prejšnji teden, od takrat pa je moral opraviti nekaj sprememb. Zaradi poškodb sta odpadla Nik Prelec in Žan Zaletel, namesto njiju sta se reprezentanci pridružila Žan Celar in Jure Balkovec. Največji udarec pa predstavlja odsotnost Benjamina Šeška.

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23-letnega napadalca že v nedeljo ni bilo v kadru Manchester Uniteda. Po pokalnem obračunu z Brightonom je začutil bolečine, zaradi katerih bo izpustil celoten reprezentančni ciklus.

"To bo velik hendikep za nas. Vemo, kaj nam prinaša v napadu in reprezentanci. Poskušali se bomo čim bolj prilagoditi. Zagotovo ga bomo pogrešali, še posebej ko imamo štiri tekme," je priznal Šturm.

Zmagovalec skupine B1 si bo zagotovil neposredno napredovanje v ligo A, drugouvrščeno reprezentanco čakajo dodatni boji za preboj med evropsko elito. Tretjeuvrščena reprezentanca bo ostala v ligi B, zadnja pa bo morala svojo drugoligaško vozovnico braniti v dodatnih tekmah.

Prvi odgovor na vprašanje, kako se bo Slovenija znašla brez svojega prvega napadalca, bo tako dala že v soboto proti Škotski.

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