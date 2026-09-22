Šturm: Na vsako tekmo bomo šli z miselnostjo, da zmagamo

Slovenija bo tekmovanje v skupini B1 odprla v soboto, ko bo ob 15. uri v Stožicah gostila Škotsko. Le tri dni pozneje bo v Ljubljani še obračun s Severno Makedonijo, nato pa sledita gostovanji: 3. oktobra pri Švici in 6. oktobra na Škotskem. Za slovenske reprezentante bo to neobičajno dolgo skupno obdobje in predvsem precej zgoščen urnik. Namesto običajnih dveh bodo tokrat v enem reprezentančnem oknu odigrali kar štiri tekme.

Andraž Šporar je ob zboru poudaril, da takšen ritem čaka vse reprezentance, dodatne dneve skupnega dela pa vidi tudi kot priložnost, da se ekipa še bolj poveže. Jasna je tudi ambicija slovenske vrste – boj za vrh skupine.

Podobno razmišlja Danijel Šturm. "Zagotovo bo to en dolg in poseben ciklus. Vsaka tekma je pomembna. Na vsako bomo šli z miselnostjo, da zmagamo. Pripravili se bomo čim bolje. Dolgo časa bomo skupaj, morda dobili tudi neko novo energijo, se še bolj povezali in upam, da se bo to videlo tudi na igrišču," je povedal 27-letnik. Šturm je na reprezentančni zbor prišel v odličnem razpoloženju. Nogometaš praške Slavie je namreč v prvem krogu Lige prvakov dosegel dva zadetka in tako na najlepši možen način zaznamoval svoj debi med evropsko elito. "Nepozaben večer. Kot otrok sanjaš, da enkrat zaigraš v Ligi prvakov. Sanje so se mi uresničile, da na debiju dosežeš dva gola, pa je nekaj nepozabnega. Škoda za poraz, a hitro smo dvignili glave, saj smo vedeli, da smo odigrali dobro tekmo," je opisal svojo evropsko izkušnjo.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Zbor slovenske nogometne reprezentance Aljoša Kravanja

Zbor slovenske nogometne reprezentance Aljoša Kravanja

Zbor slovenske nogometne reprezentance Aljoša Kravanja

Zbor slovenske nogometne reprezentance Aljoša Kravanja

Zbor slovenske nogometne reprezentance Aljoša Kravanja

Zbor slovenske nogometne reprezentance Aljoša Kravanja

Zbor slovenske nogometne reprezentance Aljoša Kravanja

Zbor slovenske nogometne reprezentance Aljoša Kravanja

Zbor slovenske nogometne reprezentance Aljoša Kravanja

Zbor slovenske nogometne reprezentance Aljoša Kravanja

Zbor slovenske nogometne reprezentance Aljoša Kravanja

Zbor slovenske nogometne reprezentance Aljoša Kravanja























Toda ob reprezentančnem zboru je bilo precej govora tudi o tistih, ki jih na Brdu ni bilo. Selektor Boštjan Cesar je seznam za uvodne štiri tekme Lige narodov predstavil že prejšnji teden, od takrat pa je moral opraviti nekaj sprememb. Zaradi poškodb sta odpadla Nik Prelec in Žan Zaletel, namesto njiju sta se reprezentanci pridružila Žan Celar in Jure Balkovec. Največji udarec pa predstavlja odsotnost Benjamina Šeška.