Šturm o reprezentanci: Zavladala je nova energija

"Zavladala je nova energija," je o menjavi Matjaža Keka z Boštjanom Cesarjem na selektorskem mestu povedal Danijel Šturm. A le nov selektor še ne pomeni prave spremembe v ekipi. "Največ pomeni, da ekipa začne zmagovati, to da energijo, samozavest in to je najpomembneje," je še dejal 27-letni slovenski vezist.
S tem je Šturm razkril tudi izziv na prijateljskih obračunih. Čeprav taktika še ni postavljena, je prepričan v dobro formo. "Moji dnevi, posebej zadnji mesec, so bili fenomenalni. Škoda, ker smo izpadli iz Konferenčne lige, a sem s svojimi predstavami zelo zadovoljen," nogometaš Sigme iz Olomouca, za katero je v zadnjem mesecu dni sodeloval pri šestih golih, pravi pred naslednjima obračunoma izbrane vrste.
V ekipi manjkajo poškodovani vratar Jan Oblak, prvi zvezdnik ekipe Benjamin Šeško in branilec David Brekalo. Vsi, ki so prisotni, se zavedajo, da sta na sporedu dve zelo težki tekmi. Nogometaši poudarjajo pomen izida, tekmi pa bosta pokazala tudi, kakšne so nove ideje in spremembe v igri pod taktirko Cesarja. Hkrati sta tekmi tudi priložnost za test novosti, saj bo šlo zares jeseni, ko bo Slovenija začela nastope v Ligi narodov.
Slovenci se bodo z Madžarsko merili 28. marca ob 18.00 v Budimpešti. Ekipi se nista srečali že vse od leta 2008, ko so Slovenci prijateljsko tekmo dobili z 1:0, pred tem pa še dve s po 2:1 in eno z 1:0. Po obračunu z Madžari jih tri dni pozneje ob 18.00 v Podgorici čaka še tekma s Črno goro. S slednjo se je Slovenija nazadnje merila novembra 2022, ko je dobila prijateljski obračun z 1:0, leta 2018 je slavila z 2:0, leta 2007 pa sta ekipi igrali 1:1. Madžarska je sicer 41. na svetovni lestvici, Slovenija 57., Črna gora pa 82.
