Šturm o reprezentanci: Zavladala je nova energija

"Zavladala je nova energija," je o menjavi Matjaža Keka z Boštjanom Cesarjem na selektorskem mestu povedal Danijel Šturm. A le nov selektor še ne pomeni prave spremembe v ekipi. "Največ pomeni, da ekipa začne zmagovati, to da energijo, samozavest in to je najpomembneje," je še dejal 27-letni slovenski vezist.

S tem je Šturm razkril tudi izziv na prijateljskih obračunih. Čeprav taktika še ni postavljena, je prepričan v dobro formo. "Moji dnevi, posebej zadnji mesec, so bili fenomenalni. Škoda, ker smo izpadli iz Konferenčne lige, a sem s svojimi predstavami zelo zadovoljen," nogometaš Sigme iz Olomouca, za katero je v zadnjem mesecu dni sodeloval pri šestih golih, pravi pred naslednjima obračunoma izbrane vrste.