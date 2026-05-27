Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Šturm za rekordno odškodnino v Slavio?

Praga, 27. 05. 2026 07.52 pred 47 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.J.
Danijel Šturm

Danijel Šturm bo kariero nadaljeval v češkem prvoligašu Slabvii iz Prage. Slovenski nogometni reprezentant se je na Češko napotil emd zimskim prestiopnim rokom, ko je iz Celja okrepil Sigmo Olomouc.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danijel Šturm, ki je junija lani v knežje mesto prišel kot prosti nogometaš iz Domžal, je bil v jesenskem delu eden najpomembnejših članov začetne enajsterice takratnega trenerja Alberta Riere. V vseh tekmovanjih je zbral 34 nastopov in prispeval šest zadetkov ter sedem asistenc.

Danijel Šturm proti Švici.
Danijel Šturm proti Švici.
FOTO: Luka Kotnik

Šturm je v zadnjem obdobju postal tudi standardni reprezentant Slovenije. Šestindvajsetletnemu krilnemu napadalcu pa se odlilnih predstavah v spomladanskemd elu sezone obeta prestop k češkim prvakom. Šturm je odlično pomlad v dresu Sigme (na trinajstih tekmah je zbral pet golov in tri podaje) kronal z zadetkom, s svojimi predstavami pa je nekdanji nogometaš Celja in Domžal pritegnil pozornost novih-starih prvakov iz prestolnice. V zameno za rekordno odškodnino naj bi kmalu okrepil vrste Slavie.

nogomet šturm

Cesarjeva Slovenija bo 'borbena, požrtvovalna in brez izgubljene žoge'

24ur.com Šporar se vrača tja, kjer je bil še posebej čislan
24ur.com Prvaki se še krepijo: Suholežnik oblekel dres Slovana
24ur.com 'Tekme s Češko se zelo veselim. V nobenem primeru ne bom izgubil'
24ur.com V Pragi brez Janje Garnbret, a z visokimi cilji
24ur.com Žiga Štern odhaja na Poljsko
24ur.com 'Zajc je izjemen igralec in človek, a znašli se bomo tudi brez njega'
24ur.com Čeh: Zagotovo bom še osvajal naslove svetovnega prvaka
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pravica1
27. 05. 2026 08.43
Zasluženo, pa srečno na svoji poti.
Odgovori
0 0
CorbaMorba
27. 05. 2026 08.10
Osebno imam raje Rugby. Več otipavanja, manj drame.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zvezdnik priljubljene serije bo znova postal oče
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
zadovoljna
Portal
Zvezdnica Santa Barbare nujno potrebuje pomoč
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, rake pa priložnost za nov začetek
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, rake pa priložnost za nov začetek
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
vizita
Portal
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Preprost test z vrvico razkriva, kdaj bi morali biti zaskrbljeni zaradi svojega zdravja
Preprost test z vrvico razkriva, kdaj bi morali biti zaskrbljeni zaradi svojega zdravja
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Zakaj čokolada in čips med menstruacijo nista dobra izbira
Zakaj čokolada in čips med menstruacijo nista dobra izbira
cekin
Portal
Med odplačevanjem kredita izgubite službo - to so tri realne situacije, kaj storiti
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
To so cene na ljubljanski tržnici: se vam zdijo predrage ali dobre?
To so cene na ljubljanski tržnici: se vam zdijo predrage ali dobre?
Upokojenci, pokojnine bodo izplačane na nov način
Upokojenci, pokojnine bodo izplačane na nov način
moskisvet
Portal
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
dominvrt
Portal
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Zadnji trenutki prenove so razkrili največji izziv ekipe
Zadnji trenutki prenove so razkrili največji izziv ekipe
okusno
Portal
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
voyo
Portal
Mlada nogometašica
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725