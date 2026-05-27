Šturm za rekordno odškodnino v Slavio?

Danijel Šturm , ki je junija lani v knežje mesto prišel kot prosti nogometaš iz Domžal, je bil v jesenskem delu eden najpomembnejših članov začetne enajsterice takratnega trenerja Alberta Riere . V vseh tekmovanjih je zbral 34 nastopov in prispeval šest zadetkov ter sedem asistenc.

Šturm je v zadnjem obdobju postal tudi standardni reprezentant Slovenije. Šestindvajsetletnemu krilnemu napadalcu pa se odlilnih predstavah v spomladanskemd elu sezone obeta prestop k češkim prvakom. Šturm je odlično pomlad v dresu Sigme (na trinajstih tekmah je zbral pet golov in tri podaje) kronal z zadetkom, s svojimi predstavami pa je nekdanji nogometaš Celja in Domžal pritegnil pozornost novih-starih prvakov iz prestolnice. V zameno za rekordno odškodnino naj bi kmalu okrepil vrste Slavie.