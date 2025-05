Stuttgart preko tretjeligaša do četrte pokalne lovorike

Stuttgart je potrdil status izrazitega favorita, ki ga je imel pred dvobojem z Arminio. Ta je na poti do finala sicer premagala prvoligaše Freiburg, Werder Bremen in v polfinalu še branilca naslova Bayer Leverksuen.

A tokrat je bil Stuttgart boljši. Temelje za pokalno lovoriko so nogometaši Stuttgarta postavili že v prvem delu, ko tekmecem niso dovolili skoraj nobene nevarne akcije, sami pa so zabili tri gole - Nick Woltemade, Enzo Millot in Deniz Undav - med 15. in 28. minuto. Millot je v 66. povišal na 4:0, za nekaj upanja Arminie sta v končnici z znižanjem še poskrbela Julian Kania in Josha Vagnoman z avtogolom, toda Stuttgart presenečenja ni dovolil.

Stuttgart je pokal doslej osvojil še v letih 1954, 1958 in 1997, doslej zadnji finale leta 2013 proti Bayernu pa je izgubil. Arminia je v svojem prvem pokalnem finalu ostala brez lovorike, v tolažbo je klubu ostala uvrstitev v tretji ligi, saj si je z zmago zagotovila napredovanje med drugoligaše.