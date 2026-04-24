Stuttgart z golom v drugem podaljšku za finalni zmenek z Bayernom

Stuttgart bo v finalu branil lansko zmago proti Arminii Bielefeld oziroma se potegoval za peti naslov v osmem finalu, za Bayern, ki si je že zagotovil lovoriko v bundesligi, pa bo to 25. finale in priložnost za 21. pokalno lovoriko. Nazadnje so slavili 2020.
Stuttgart je odločilni zadetek za napredovanje dosegel v zadnji minuti drugega podaljška. Strelec je bil Tiago Tomas.
