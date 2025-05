Sualehe in Lasickas zapuščata Olimpijo, Celje ob štiri igralce

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Justas Lasickas in David Sualehe sta v Stožice prispela pred tremi leti. Prvi naslov državnega prvaka sta potrdila po zmagi nad Mariborom, proti istemu tekmecu sta nato osvojila še pokalno lovoriko. Sualehe je zadel na odločilnem ligaškem derbiju, Lasickas pa pokalnem.

Začetni uspeh v zeleno-belem dresu sta bočna branilca nadgradila z uvrstitvijo v Konferenčno ligo, dosežek sta še izboljšala v pravkar končani sezoni, v kateri so zmaji sprva prezimili v Evropi in nato vpisali osmo prvoligaško zvezdico.

"Bilo mi je v veliko veselje biti del te ekipe. Rad bi, da veste, da ne odhajam nesrečen. V teh treh letih smo skupaj dosegli velike stvari. Klubu sem dal svoje srce, zdaj pa je prišel čas, da grem k novim izzivom," je ob slovesu za klubsko spletno stran dejal Litovec.

Portugalec pa je dodal: "Hvala Olimpija, hvala Ljubljana za ta neverjetna tri leta. Skupaj smo spisali izjemno in nepozabno zgodbo. Vsako slovo nas opomni, da je čas dragocen in da so trenutki neprecenljivi."

Pri Celju pa so sporočili, da se od kluba po izteku pogodbo poslavlja četverica. Štajersko tako zapuščajo Klemen Nemanič, Nino Kouter, Inigo Eguaras in Edmilson, so v celjskem taboru sporočili prek družbenih omrežij.