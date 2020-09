Suarez besen na vodstvo Barcelone, prestop k Atleticu 'visi'

Suarezu je novi trener članske ekipe Barce, Ronald Koeman , že prejšnji mesec sporočil, da si lahko poišče novega delodajalca, vse od tedaj pa poskušajo Urugvajčevi pravniki razdreti njegovo pogodbo. Madridska športna časnika AS in MARCA sta še v ponedeljek zatrjevala, da se je Suarez dogovoril za sporazumno prekinitev pogodbe, odpovedal pa naj bi se tudi delu plače iz aktualne sezone za (skoraj) brezplačno slovo od Katalonije.

Suarez kot pred leti David Villa?

Na seznamu klubov, v katere naj Barcelona svojemu napadalcu ne bi dovolila oditi, so poleg večnega tekmeca Real Madrida tudi imena manchestrskih velikanov Man. Cityja in Man. Uniteda, pa tudi francoski prvak Paris Saint-Germain, medtem ko Atletica v dogovoru niso omenjali. ESPN je poročal, da se je Atletico s Suarezom v ponedeljek dogovoril vse potrebno in zgolj čakal na potrditev prestopa svojega napadalca Alvara Moratev Juventus. V torek dopoldne se je Španec že pojavil na zdravniških pregledih v Torinu, a Suarez je, zaenkrat, še vedno v Barceloni.

Barcelona si po poročanju ESPNne želi okrepiti neposrednega tekmeca v boju za španski naslov, še posebej zato, ker bi jih okrepil brez odškodnine, Katalonci pa bi do junija morali skrbeti tudi za njegovo plačo. Ko je leta 2013 s Camp Noua k Atleticu odšel legendarni napadalec David Villa, je rdeče-beli klub iz Madrida že v prvi sezoni osvojil državni naslov in na poti do finala Lige prvakov izločil tudi Barcelono.