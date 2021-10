Suarez: 'Če so se me želeli znebiti, bi mi to lahko povedali iz oči v oči'

"Mislim, da si nisem zaslužil takšnega slovesa, kajti če imaš avtoriteto, mi poveš reči v obraz, iz oči v oči, mi vse razložiš in nato mi ne rečeš, da če se v sredo moje pogodbe ne razdre, boš name računal na tekmi z Villarrealom. Pošiljali so me trenirati ločeno, na sosednje igrišče. So stvari, ki se jih ne pozabi," je v pogovoru za ESPN podčrtal urugvajski napadalec Luis Suarez. Ta sicer priznava, da mu trenutna institucionalna, ekonomska in nogometna kriza nekdanjega kluba ni povšeči, čeprav nenehno javno kritizira poslovilne tedne v Barceloni.