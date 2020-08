Suarez: Naj mi povejo v obraz, da me ne želijo

Vsaj ne na takšen način, ki se mu obeta, ko je za to, da je v klubu odvečen, izvedel preko medijev. "Šest let sem v klubu in mislim, da sem si zaslužil pošten odnos," je prav "udaril" 33-letni napadalec. "Vem, da obstaja spisek nogometašev, na katere novi trener v prihodnje ne računa- Baje sem med njimi tudi jaz, a sem to izvedel preko medijev. Zaenkrat mi tega nihče ni povedal v obraz. pričakoval bi, da me bodo kontaktirali vodilni možje kluba, a temu ni tako. Razočaran sem in žalosten hkrati. Razumem željo novega trenerja in nove smernice kluba, toda določen nivo komunikacije bi vseeno pričakoval. V tem trenutku mi nihče uradno ni povedal, da name ne računa več."