Suarez: Nekateri niso verjeli, da sem še vedno lahko med nogometno elito

Urugvajskemu napadalcu Luisu Suarezu se ta čas bržkone lahko le sladko smeji, potem ko je prestal lanskoletno turbulentno obdobje, ko mu je novi trener Barcelone Ronald Koeman sporočil, da nanj v Barceloni ne računajo več. Hitro je dobil ponudbo Atletica Madrid, s katerim 34-letnik dokazuje, da še zdaleč ni za staro šaro.

Luisu Suarezu se lahko po turbulentnem obdobju lani poleti sladko smeji. FOTO: AP

Luis Suarez je po prestopu v Atletico Madrid doživel drugo nogometno pomlad. Trenutno je najboljši strelec aktualne sezone La lige, Atletico pa tudi po zaslugi njegovih golov zanesljivo vodi na lestvici španskega prvenstva. S predstavami v aktualni sezoni je utišal mnoge kritike, ki so menili, da je prestar, da bi lahko igral na vrhunski ravni evropskega klubskega nogometa. In še pomembnejše: utišal je tudi kritike v nekdanjem klubu, Barceloni, v katerem so se mu zahvalili za sodelovanje, češ da nanj ne računajo več. "Še vedno se vidim v tem, da uživam v vrhunskem nogometu. Če igraš za Atletico, si vpet v elitni nogomet. Nekateri niso verjeli, da sem lahko še vedno med nogometno elito. Še vedno imam enako motivacijo. Upam, da bom tako nadaljeval še naslednje leto in nekaj naslednjih, da bom lahko tekmoval na vso moč, dokler ne bom spoznal, da je prišel dan za slovo. Toda naj me nihče ne odpiše–jaz bom povedal, kdaj bo dovolj," je v pogovoru za ESPN povedal Suarez.

34-letni Urugvajec je s 16 goli trenutno prvi strelec španske La Lige. "Zdaj se vidi, kaj lahko v tebi prebudi trener. Trener, ki verjame v tvoje sposobnosti," je Suarez kot zadetek v polno označil sodelovanje z legendarnim argentinskim trenerjem Diegom Simeonejem. "Pomembno je, da me soigralci vidijo kot enega izmed enakih, ne kot nekoga, ki je nad vsemi, saj nikoli nisem bil takšen. Še vedno si želim pomagati in uživati v etapi, v kateri sem srečen," je selitev k Atleticu še pokomentiral Suarez. "Včasih so spremembe dobrodošle, da lahko začneš znova uživati," je še med vrsticami predal sporočilo o očitno nič kaj prijetni klimi v Barceloni, kjer se je lani poleti dogajalo marsikaj – pred očmi javnosti, pa tudi stran od njih.

Trener Barcelone Ronald Koeman je ob prihodu ocenil, da Suareza ne potrebuje, precej prahu pa je tedaj dvignil tudi način, kako je Urugvajcu to sporočil. FOTO: AP