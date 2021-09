Suarez: 'Nikoli ne bom pozabil, da so me v Barceloni poslali trenirat ločeno'

Kriza Barcelone bi se lahko še poglobila. V španski ligi se bosta kmalu udarila Atletico Madrid in Barcelona. Neporavnane račune s Katalonci pa ima še vedno Luis Suarez . Čeprav je v Atleticu povsem na novo "zaživel", pa se dogodkov izpred približno leta dni spominja z grenkim priokusom. Suarez ne skriva dejstva, da je biti eden izmed vodij ekipe povsem na mestu zanj, temveč se ga veseli. "Zelo rad imam to vlogo ter odgovornost, ki jo prinaša. Odgovornost sem prevzemal tudi v Barceloni, ko Lea (Messija) ni bilo, sem proti Madridu dosegel tri zadetke. Podobno je bilo tudi v Liverpoolu, v Ajaxu sem bil kapetan pri vsega 21, 22 letih." V Madridu so ga sprejeli odprtih rok, tako igralci kot navijači so nad njim navdušeni, toda pot do vsega tega je bila vsaj v izteku njegovega časa pri katalonskem velikanu vse prej kot lahka. Ko pogovor nanese na zadnje dni, ki jih je tam preživel, ne more mimo dejstva, da je bil njegov odhod vsekakor nekaj, česar si igralec takšnega kova ne zasluži. Prizadel ga je predvsem prezir, ki ga je izvajal takratni trener.

"Spominjam se, da so bili tam zelo dobri dnevi, trenutki, skozi leta, ki sem jih tam preživel … Na drugi strani pa tudi zelo slabe noči, polne žalosti in trpljenja. Ker ko si v takšnem klubu, kot je Barcelona, imaš nekakšno odgovornost, da moraš vse zmagati. Ne glede na ekipo, ki jo imaš ob sebi, se vedno od tebe pričakuje, da boš najboljši. In če pričakovanjem ne moreš ugoditi, potem te to prizadene." Povedal je, da je kot igralec dal vedno vse za klub, popolnoma se mu je prepustil, zato so ga stvari na koncu tudi zelo prizadele. Suarez je v Atleticu dokazal, da še vedno lahko igra na visokem nivoju. Na visokem nivoju pa trenutno ni Barcelona. Po porazu proti Benfici, ko jo je ta ugnala z rezultatom 3:0, je Suarez dejal, da se te takšne stvari glede nekdanjega kluba vseeno dotaknejo, še posebej, če si bil član takšnega velikana toliko časa. Luis je v času Cristiana Ronalda in Lionela Messija osvojil tudi dva zlata škornja, na to je zelo ponosen, ker so mu nagrado izkazale številke, ki jih je dosegel, in ne le glasovi privržencev. Tudi v letošnji sezoni mu gre računica zaenkrat dobro, nazadnje je v Ligi prvakov dosegel zmagovalni zadetek proti italijanskemu Milanu.