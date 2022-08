Suarez: Bil sem na robu solz, škoda poraza ob debiju

Luisa Suareza so sicer povezovali s številnimi klubi, tudi z argentinskim River Platom in nemško Borussio Dortmund, a urugvajski veteran je izbral vrnitev v domovino. Pri Nacionalu je leta 2005 začel nogometno pot pri 18 letih. Že naslednje leto je odšel v nizozemski Groningen, kasneje pa v Ajax, Liverpool, Barcelono in Atletico Madrid. V zadnjih dveh sezonah je za Atletico na 67 tekmah dosegel 32 golov, od tega 21 v zmagoviti sezoni La lige 2020/21. Največ uspehov je imel z Barcelono, kjer je štirikrat postal španski prvak in leta 2015 tudi zmagovalec Lige prvakov.

V torek je za Nacional doživel vrnitev, ki se rezultatsko sicer ni najbolje izšla, saj je izgubil z brazilsko ekipo Atletico Goianiense z 0:1 v prvi tekmi četrtfinala južnoameriškega pokala Copa Sudamericana. V igro je vstopil v 74. minuti in si prislužil stoječe ovacije 30.000 navijačev na stadionu Gran Parque Central v Montevideu. "Vzhičen sem. Še vedno se tresem. V karieri sem doživel marsikaj, igral na najvišjem nivoju in se boril za najbolj laskave lovorike, a ko si enkrat spet doma, ko po tako dolgem času zaigraš pred svojimi najbližjimi in se spominjaš let, ko se je vse skupaj začelo, potem je težko biti ravnodušen. Že tako sem čustven, a igranje pred mojimi navijači je nekaj posebnega," je domačim medijem hitel pripovedovati izkušeni napadalec, ki bi si seveda želel drugačen debi. "Škoda poraza, zaslužili smo si precej več. A še nič ni izgubljenega, na povratni tekmi lahko nadoknadimo ta gol zaostanka," je prepričan Suarez, ki bo bržkone povratni dvoboj v Braziliji začel od prve minute.