Suarez pred vrati Atletica, namesto Urugvajca v Torino (spet) Morata?

Medtem, ko RAC1poroča o uspešnem dogovoru za prekinitev pogodbe med Luisom Suarezomin Barcelono, je madridski športni dnevnik MARCAvnovič obudil govorice o Urugvajčevi selitvi k madridskemu Atleticu. MARCAje kljub temu, da pri Atleticu trdijo, da dogovor za prestop še ni sklenjen, že postregla z zelo konkretnimi številkami.

"V tem trenutku je član Barcelone zelo blizu tega, da postane nov srednji napadalec ekipe (trenerja Diega, op. a.) Simeoneja," je na svoji spletni strani zapisala MARCA, kjer so dodali, da bi bil to nakup, ki bi pomenil "180-stopinjski obrat" za trenutni prestopni rok kluba slovenskega reprezentanta Jana Oblaka. Atletico je namreč v zadnjih tednih svoj igralski kader okrepil zgolj z novim vratarjem, 24-letnim HrvatomIvom Grbićem.

Morata že zvečer v Torinu

Dodajajo, da je pri prepričevanju Suareza ključno vlogo odigral trener Atletica Diego Simeone, ki je s sodelavci izkoristil ključni trenutek v razpadajočem odnosu med Urugvajcem in vodstvom Barce. MARCApiše o dveletni pogodbi, ki bo Suarezu v Madridu prinesla kar devet milijonov evrov, čeprav gre na mesečni ravni za nižji znesek kot v zadnjih sezonah pri Barceloni. Katalonci, ki so že nekaj let povsem v vrhu seznama klubov, ki za plače namenijo največ denarja, bi tako vsaj malce ublažili finančni udarec, ki jim ga je prizadejala pandemija novega koronavirusa.

Da se nekaj res dogaja, dokazujejo tudi dogodki iz tabora Atletica, kjer je ponedeljkov trening izpustil španski napadalec Alvaro Morata. Ta bo po poročanju spletne strani madridskega športnega časnika ASše drugič v karieri okrepil torinski Juventus, kjer so si v zadnjih dneh oziroma tednih močno želeli tudi Suareza. A nedavno je tudi novi trener Torinčanov Andrea Pirlo dejal, da je dogovor z Urugvajcem malo verjeten, saj naj bi se zapletlo pri njegovem potnem listu. ASdodaja, da bo Morata, ki je s Pirlom pri Juventusu med letoma 2014 in 2015 tudi igral, v prestolnici Piemonta pristal že v ponedeljek zvečer, in da je razlog za njegovo slovo od Madrida dejstvo, da nanj trener Simeone na najpomembnejših tekmah praviloma ni računal.

Arturo Vidal: Ciao Milano, ciao Inter, tukaj sem

Še en član Barcelone, čilski reprezentant Arturo Vidal,je bolj ali manj že novi član milanskega Interja. Triintridesetletni nogometaš sredine igrišča je v Milanu v ponedeljek opravil zdravniški pregled pred podpisom dveletne pogodbe z možnostjo podaljšanja za eno leto. Ta mu bo prinesla šest milijonov evrov na sezono, poročajo italijanski in španski mediji. Vidal je ob prihodu v Milano objavil videoposnetek na družbenih omrežjih in zapisal:"Ciao Milano, ciao Inter, tukaj sem."

Vidal je bil velika želja trenerja Interja Antonia Conteja, ki je Čilenca kot trener Juventusa vodil tri leta. Vidal se je nato leta 2015 preselil v München k Bayernu, nazadnje pa je bil član Barcelone, ki bo zanj dobila skromnega pol milijona evrov odškodnine. S prihodom Vidala Inter, ki ga kot kapetan vodi ljubljanski vratar Samir Handanović, zapušča Urugvajec Diego Godin, ki se za tri leta seli v Cagliari. Tam naj bi po poročanju medijev nekdanji branilec Atletico Madrida zaslužil 2,5 milijona evrov na sezono.