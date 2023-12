Suarez se je poslovil od navijačev Gremia: Naslednja postaja Miami?

Navijači Inter Miamija so navdušeni nad dejstvom, da je Suarez kljub svojim letom na 32 ligaških tekmah sodeloval pri kar 26 zadetkih. Suarez bo v Severni Ameriki združil moči z nekdanjimi soigralci Lionelom Messijem , Sergiom Busquetsom in Jordijem Albo , ki so redni del sezone sklenili na predzadnjem mestu vzhodne konference Lige MLS.

Suarez pred tekmami jemlje tablete in protibolečinske injekcije

Zaradi problemov s kolenom urugvajski napadalec večer pred tekmo poje tri protibolečinske tablete in si vbrizga Voltaren, protivnetno zdravilo. "Na kolenu še zmeraj čutim posledice operacije, ki sem jo prestal leta 2020. V zadnji fazi okrevanja se je začela epidemija koronavirusa, ki me je prisilila v to, da vaje delam sam. Če dan pred tekmo ne vzamem zdravil, naslednji dan ne morem igrati," je o svojih težavah povedal nekdanji napadalec Ajaxa, Liverpoola in Barcelone.