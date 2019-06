Suarez se je 'zlomil' po zapravljeni enajstmetrovki, Ganci brez milosti

Suarez (na fotografiji) je po pogovoru z Rodrigom Bentancurjem zelenico zapuščal tudi ob pomoči Martina Caceresa in Diega Godina.

Luis Suarez je zapravil prvi strel Urugvaja povsem na začetku "loterije", ki je odločala o imenu zadnjega potnika v letošnji polfinale Cope Americe. Kljub temu da so bili njegovi rojaki nato izjemno zanesljivi, vratarju dvakratnih svetovnih prvakov Fernandu Musleri ni uspelo ustaviti nobenega od petih perujskih strelov z bele pike.

Med norim slavjem Perujcev je Suarez objokan ostal na sredini igrišča, kjer si je z dresom pokril obraz kot pred leti, ko je z Liverpoolom proti Crystal Palacu izgubil ključne točke v boju za naslov v Premier League. Z igrišča so ga "vodili" soigralci, ki so mu želeli izkazati podporo, tudi urugvajski navijači so s tribun peli "Luchu".

Razveljavili več golov

"Treba je sprejeti poraz in čestitati tistemu, ki nas je premagal. Nobenih pripomb nimam na to, kar je uspelo Peruju, niso namreč storili nič prepovedanega," je po obračunu na novinarski konferenci dejal selektor Urugvaja Oscar Tabarez, ki je na položaju že vse od leta 2006.

Urugvaj je imel sicer več zrelih priložnosti za zmago po rednem delu (podaljškov v četrtfinalu Cope ne igrajo), Suarez je tudi sam zatresel mrežo v zaključku drugega polčasa, a so sodniki, ne prvič na tekmi, urugvajski zadetek razveljavili po ogledu VAR.

Veliko privržencev nogometa je sicer privoščljivo spremljalo težke Suarezove trenutke, saj zaradi številnih ekscesov v svoji karieri Urugvajec ni ravno med najbolj priljubljenimi športniki na svetu. Nekateri so se spomnili tudi njegovih potez v četrtfinalu SP 2010 v Južni Afriki, ko je z roko preprečil zadetek Gane in nato noro proslavljal, ko je Asamoah Gyanzgrešil z enajstih metrov, Urugvajci pa so Afričane nato izločili ravno po izvajanju najstrožjih kazni.