Suarez se spogleduje z MLS: Nikoli ne veš, kaj prinese prihodnost

Urugvajski reprezentant Nicolas Lodeiro je pred časom novinarje presenetil z izjavo, da je njegov rojak Suarez izrazil veliko željo po selitvi v Ameriko, ko se njegov čas v Barceloni izteče. Sedma sila je želela to trditev preveriti tudi pri članu katalonskega ponosa. Suarez je zatrdil, da je res da govoril s svojim reprezentančnim kolegom in da si želi zaigrati v Ameriki, vendar tako jasno svojih misli nikdar ni izražal.

Urugvajčeva pogodba se izteče z 2021, športni mediji pa ga že tesno povezujejo s prestopom v Inter Miami, klubom Davida Beckhama , ki bo z novo sezono zaigral v severno-ameriški nogometni ligi. "MLS je liga, ki se je v zadnjem času vidno razvila. K temu so veliko prispevali mladi nogometaši v zadnjih dveh letih, predvsem Južnoameričani. To je dokaz, da se želi liga tudi v prihodnosti razvijati, ne le da privablja igralce, ki se želijo tam upokojiti. Želijo si zagotoviti delež obojih, da bi nivo igre še izboljšali," je v pogovoru z ESPN povedal Suarez.

"Ničesar nisem obljubil. MLS je liga, za katero bi bil zainteresiran vsak nogometaš. Tako sem mu postavil nekaj vprašanj o samem tekmovanju in soigralcih. Vezan sem na Barcelono in tam sem tudi srečen. Nikoli ne veš, kaj prinese prihodnost. Vsekakor je zelo zanimiva liga," je zatrdil Suarez in nadaljeval: "Imam veliko srečo, da lahko že dolgo časa igram na tako visokem nivoju. V naprej si predvsem želim zagotoviti dobre pogoje za mojo družino in otroke. Vsi bi morali sprejeti odločitev o selitvi, za naš odhod v Ameriko tako obstajajo kar lepe možnosti."