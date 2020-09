Suarez v solzah: Pravijo, da sem slabo vplival na Messija. Izmišljujejo si

Dejstvo je, da je Urugvajec v Barceloni pustil velik pečat, zato je bilo slovo 33-letnika zelo čustveno . "Strinjam se z vami, da je zadnji mesec bil nor. Izmišljevali so si stvari, v javnost so prihajale stvari, ki niso resnične. Včasih to nekoga užali, toda poskusiti je treba to odmisliti. Ko nekdo pride v Barcelono, mu rečejo, naj pazi na Lea, na napadalce … In zdaj trdijo, da napadalec slabo vpliva na Lea. Zavedamo se, da skušamo narediti le najboljše," je malce med vrsticami razlagal Suarez, a tisti, ki jim je bilo sporočilo namenjeno, so zagotovo razumeli, kaj jim je Urugvajec sporočil.

Slovo od dobrega prijatelja Lea Messija

33-letnik bo kmalu združil moči s slovenskim vratarjem Janom Oblakomv Atleticu Madridu. "Ko mi je Barcelona sporočila, da name ne računa več, je bilo veliko klicev,"je razkril Suarez. "Nisem še prebavil slovesa. Odhajam z navdihom, saj me nov izziv privlači. Nekaterim sem že povedal, da me poznajo in jaz njih. Nekaj lepega bo," je o prihajajočih obračunih z zdaj že nekdanjimi soigralci povedal Suarez. Ta se bo ob slovesu ločil od dobrega prijatelja Lea Messija. "Dobro se poznava. Leo ve, kaj si mislim in jaz vem, kaj si on misli. Dovolj odrasla sva za kakršne koli nasvete," je poudaril Urugvajec. "Jasno, to so čudne stvari. Toda videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Že sem se pomeril z njim na tekmah Urugvaj – Argentina. To ne bo spremenilo najinega odnosa niti čustev, ki jih gojiva," je zaključil Suarez.