Suarez: Več dni sem jokal, ko sem izvedel, da si moram najti nov klub

Luis Suarez je to poletje po šestih sezonah zapustil Camp Nou in se preselil k Atleticu iz Madrida. Urugvajec je, kot je razkril v intervjuju za urugvajsko nogometno zvezo, presrečen, da je lahko ostal v Španiji. Vodilnim možem Barcelone pa zameri predvsem način, s katerim so mu dali vedeti, da ga ne potrebujejo več.

icon-expand Lionel Messi, Neymar in Luis Suarez so tvorili enega najbolj ubijalskih napadov v prejšnjem desetletju. FOTO: AP Ob prihodu na klop Barcelone je Ronald Koeman Luisu Suarezu dal jasno vedeti, da nanj ne računa več. "Več dni sem jokal, ko sem izvedel, da bom zapustil klub. Na Barcelono me vežejo izjemni spomini. Zares sem čutil toplino kluba, ki mi je dal na tisoče lepih spominov. Nato pa tega kar naenkrat več ni. Povedo ti, da si moraš najti nov klub, kar te prizadene," je bil med reprezentančnim premorom iskren urugvajski napadalec. "Prišel sem na trening in povedali so mi, da zame ni več prostora. Igrali smo prijateljsko tekmo 11 na 11, jaz pa sem jo moral spremljati s strani. Moja žena je videla, kako prizadet sem. Želela si je, da si čim prej najdem novo sredino. Ko je prišla ponudba Atletica, zato nisem razmišljal niti za sekundo." "Ne vem, ali sem bil žalosten zaradi selitve v drugo mesto ali zaradi svoje družine. Kot sem povedal njim, privilegirani smo bili, da smo kar šest let preživeli tu (v Barceloni, op. a.), kar zagotovo ni enostavno," je nadaljeval Suarez, ki se ga je poleti povezovalo tudi s prihodom na Apeninski polotok, in sicer k Juventusu. "Moral sem zamenjati mesto, a ostal sem v Španiji, kar je zagotovo dobro." "Po šestih letih obstajajo drugi načini, da se posloviš od igralca"

Suarez je razočaran tudi nad tem, kako je vodstvo kluba ravnalo zLionelom Messijem. Argentinec je bil prav tako zelo blizu odhoda, a je na koncu le ostal na Camp Nouu. Kot pravi Suarez, je bila za Messija prestopna saga vse prej kot prijetna: "Ni me presenetilo, ker ga dovolj dobro poznam. Vem, kako močno ga je prizadelo. Občutek, da si te želijo stran, je najbolj boleč. Šest sem let sem preživel pri Barceloni, zato bi se našli drugi načini, da bi mi povedali, kar so želeli. Enako velja za Messija." Suarez je sicer za Barcelono skupno odigral 283 tekem, na katerih je dosegel kar 195 zadetkov, dodal pa je tudi zavidanja vrednih 113 asistenc. V sezoni 2015/2016 je bil s 40 goli tudi prvi strelec španskega prvenstva. V tem času je po štirikrat osvojil La Ligo in španski kraljevi pokal, leta 2015 pa je v Berlinu v zrak dvignil tudi trofejo Lige prvakov, potem ko je bil z Barco v finalu boljši od Juventusa.