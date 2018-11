Suarez: Vsi imamo svoj rok trajanja

"Imam 31 let, zato je povsem normalno, da se vodstvo kluba pripravlja na obdobje, ko ne bom več igral na Camp Nouu," je v enem izmed intervjujev za španske medije dejal junak zadnjega el clasica, v katerem je Barcelona - tudi zahvaljujoč izjemni strelski formi Luisa Suareza - 'povozila' najhujšega rivala.



Odkar je prestopil v vrste 'blaugrane' poleti 2014 je postal eden od nepogrešljivih členov v moštvu Barcelone. Zaradi številnih zadetkov, nepopustljivosti in borbenosti so ga na Camp Nouu hitro vzeli za svojega, v zadnjih štirih letih je prišel do statusa enega od najboljših napadalcev v zgodovini katalonskega ponosa, kjer je ob Lionelu Messijuin Neymarju v določenem obdobju sestavljal najboljši napadalni trio na stari celini.