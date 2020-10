Suarez znova med strelci, Oblak blestel, Atletico do druge zmage

Luis Suarezje vpisal že tretji zadetek v dresu Atletov, če upoštevamo še reprezentančne tekme pa je zadel še na tretji zaporedni tekmi, s čimer potrjuje, da je v dobri formi. Spomnimo, da so Urugvajca v Barceloni označili kot nogometaša, ki ga ne potrebujejo, odlično pa se je znašel pri Atletih. Ti zmagujejo, ko Suarez zadeva. To je bila namreč druga zmaga Atletov v tej sezoni, ob obeh pa se je med strelce vpisal prav Suarez, za katerega je to bil sicer še 150. zadetek v La Ligi.

Tokrat je zmago colchonerosov v sodnikovem dodatku potrdil belgijski krilni napadalec Yannick Carrasco, ki je v 65. minuti zamenjal prav Suareza. Jan Oblak je odigral celotno tekmo in se nekajkrat izkazal s fantastičnimi posredovanji. Atletico je vpisal še drugo zmago sezone v La Ligi, ob tem pa ostaja neporažen, saj je na preostalih dveh obračunih remiziral. Tako so varovanci karizmatičnega argentinskega trenerja Diega Simeoneja po uvodnih šestih krogih (z dvema odigranima tekmama manj) pri osmih točkah.

Španska La Liga, 4. krog:

Celta Vigo -Atletico Madrid 0:2 (0:1)

Suarez 6., Carrasco 90+5.