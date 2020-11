Cassano: Da so Suareza odslovili iz Barce, je norost

Trener Barcelone Ronald Koeman se je, potem ko je prevzel moštvo, odločil za kadrovsko prenovo in med "odvečnimi" se je na njegovem seznamu znašel tudi Luis Suarez. Urugvajec je v dresu Barcelone dosegel 196 golov na uradnih tekmah in osvojil 15 lovorik, so zapisali pri Marci, poleg tega je bil eden ključnih igralcev moštva. Barcelono je okrepil leta 2014, ko je prišel iz Liverpoola, z Barco je med drugim osvojil štiri naslove državnega prvaka, s soigralci so enkrat tudi slavili zmago v Uefini Ligi prvakov. Suarez je v tem času stkal tudi tesne prijateljske vezi s prvim zvezdnikom Blaugrane Leom Messijem.

Kot piše časnik Marca, je do razhoda prišlo tudi zaradi usklajevanj, ki se tičejo nove pogodbe. Tako je 33-letni napadalec želel novo dolgoročno, štiriletno pogodbo, kar bi pomenilo, da bi kariero verjetno lahko končal v dresu Barcelone, vendar pa se v klubu niso strinjali, tudi zaradi njegovih težav s kolenom. Pripravljeni so mu bili ponuditi dveletno pogodbo, a se je nato razpletlo povsem drugače. Koeman naj bi mu kar po telefonu sporočil, da ne računa več nanj, nato pa je hitro prišlo do sporazumnega dogovora o odhodu in Suarez se je preselil v vrste tekmečevega moštva, madridskega Atletica.

Precej nezadovoljstva je bilo pri navijačih, ker so se pri Barci tako na hitri "znebili" napadalca, nekaj pomislekov glede klubskega ravnanja ima tudi Antonio Cassano. Nekdanji italijanski reprezentant je dejal: "Pravijo, da je Suarez star in so ga odslovili iz Barcelone, kar je prava norost. Dosegel je 350 golov v šestih letih. Ne razumem, zakaj so ga odslovili. Nato pa so dali Griezmanna na njegov položaj?"

Suarezu bi se sicer pogodba z Barcelono iztekla poleti leta 2021, z Atleticom pa je sklenil dvoletno pogodbo in madridski klub ga je dobil za zelo ugodno ceno, saj je šlo le za osnovno odškodnino, ki naj ne bi presegla šest milijonov evrov.