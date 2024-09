Suarez: Verjamem, da je sedaj pravi čas

OGLAS

Luis Suarez je pomahal v slovo reprezentačnemu nogometu. FOTO: AP icon-expand

Urugvajski napadalec Luis Suarez je napovedal slovo od mednarodnega nogometa. Nekdanji napadalec Liverpoola in Barcelone je za Urugvaj debitiral proti reprezentanci Kolumbije, in sicer februarja leta 2007. "O tem sem veliko premišljeval in vse skupaj analiziral. Verjamem, da je sedaj pravi čas," je komaj zadrževal solze. "Želim biti povsem sproščen, ko bom odigral svojo zadnjo tekmo za reprezentanco. V tekmo bom vstopil povsem enako navdušen, kot sem takrat, ko sem prvič zaigral za svojo reprezentanco. Ta 19-letni fant je sedaj veteran, starejši, kakor koli želite to poimenovati. In z neverjetno zgodovino, ki bi vedno dal svoje življenje za to ekipo."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Leta 2011 je Suarez popeljal Urugvaj do zmage na Copa America v Argentini. S štirimi zadetki je takrat končal kot drugi najboljši strelec turnirja. Znan pa je bil tudi po številnih kontroverznih potezah. Na svetovnem prvenstvu leta 2014 je na primer dvakrat zadel in tako pomagal Urugvaju do zmage nad Anglijo v skupinskem delu tekmovanju. V nadaljevanju je izpustil izločilne boje, po tem, ko je dobil četrtmesečno prepoved igranja, ker je ugriznil italijanskega branilca Giorgia Chiellinija na zadnji tekmi skupinskega dela.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči