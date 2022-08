Šuler: Bili smo že v veliko težjih situacijah in smo se pobrali

Klavrn start v domačo sezono in serija neuspehov v Evropi sta dodobra zamajala samozavest v taboru aktualnih slovenskih nogometnih prvakov. Sezona v slovenski prvi ligi je še dolga in navkljub nepričakovano zajetnem točkovnem zaostanku, še prav nič ni izgubljenega. V mednarodni areni pa vijoličasti še imajo priložnost, da rešijo sezono. Če ne bo šlo v dvoboju s finskim prvakom, Mariborčani po prvem dejanju kvalifikacij za preboj v Ligo Evropa zaostajajo z 0:2, pa imajo v naslednjem krogu priložnost, da si zagotovijo vsaj Konferenčno ligo.

icon-expand Marko Šuler (levo) še naprej zaupa stroki na čelu s trenerjem Radovanom Karanovićem. FOTO: Aljoša Kravanja

"Ne glede na okoliščine in trenutno situacijo moramo ohraniti mirno kri. To je tista neprijetna plat nogometa, s katero se v Mariboru znamo soočiti. Ko je težko, znamo stopiti skupaj. Najlažje bi bilo pribijati na križ, menjavati vse po vrsti. Rezultati tega ne odražajo, a so opazne nekatere zadeve, iz katerih lahko izvlečemo pozitivna spoznanja. Po Helsinkih se je ekipa odzvala, hoteli smo zmagati v derbiju, smo pa v eni fazi, ki se lahko zgodi vsakomur. In to je obdobje, ki ga je treba prestati in verjeti v to, kar počneš. Najlažje bi bilo obupati, dvomiti o vsem. Sem mnenja, da delamo dobro. Zgodilo se je ogromno zadev, od poškodb, do odhodov, kar pušča posledice. To je nogomet, podobne zadeve se dogajajo. Treba je preživeti to fazo, prepričan sem, da delamo prav in da se bodo zadeve obrnile v drugo smer," za uradno spletno stran kluba pravi športni direktor Marko Šuler.

Ne samo zaradi izgube točk, po derbiju so v mariborskem taboru z neprijetnim občutkom pospremili tudi novico o tem, da bosta Max Watson in Vladan Vidaković zaradi poškodbe kar nekaj časa izven igrišča. Najbolj črnoglede napovedi se po opravljenih pregledih niso uresničile.

"Žvižgi, ki smo jih bili vmes deležni, so upravičeni. Zgodili so se, ker ljudem ni vseeno. Tudi zato je Maribor, kar je in ga tudi takšne zadeve delajo drugačnega. Bili smo že v veliko težjih situacijah in smo se pobrali. Nič še ni izgubljenega, prvenstvo je še dolgo. Tudi v Evropi še nismo rekli zadnje besede. 2:0 je lahko zavajajoč rezultat, v Helsinke gremo s prepričanjem, da boj še ni izgubljen. Verjamem v ekipo, ki je zmožna narediti nov korak naprej in odpreti novo poglavje. V vsakem primeru nas potem čakata še 2 tekmi v play-offu," je bil izčrpen nekdanji slovenski reprezentant in tudi dolgotrajni član mariborskega nogometnega kolektiva.