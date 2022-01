Šuler: Iščemo še vezista in štoperja

Mariborčani so zimski premor preživeli na prvem mestu na razpredelnici PLTS. Jesen so zaključili z dvema zaporednima zmagama.

Ilija Martinović je suspendiran. Kar se je zgodilo pred koncem jesenskega dela, je nedopustno. Sam v dvajsetih nogometnih letih še nisem doživel, da kdo izmed igralcev pred zaključkom sezone odide domov na lastno pest. Tovrstne zadeve so nesprejemljive.

"Lepo je, da je znova živahno na stadionu. Veseli, da so se fantje vrnili v dobrem razpoloženju. Upam, da bodo tudi začetki novega delovnega projekta pokazali, da je bil vmes izpolnjen zastavljen program individualnega dela. Nadaljujemo z dobrim izhodiščem, a z zavedanjem, da je pred nami še veliko dela," je za klubsko spletno stran sprva dejal športni direktor vijoličastih Marko Šuler in komentiral kadrovsko dogajanje v Ljudskem vrtu. "Dogajanje je pestro. Začenjamo brez novih obrazov, pričakujem pa v prihodnjih dneh že prve konkretne zadeve. Predvidena sta dva prihoda in en odhod. Pred prestopom je Robert Voloder, ki ni začel priprav, zato iščemo novo rešitev na štoperskem položaju, ob tem pa tudi napadalnega vezista."