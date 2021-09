Šuler o statusu Rožmana: Verjamem, da lahko izpelje zadevo, kot si vsi skupaj želimo

Najprej o predstavi proti Aluminiju ... "Dejstvo je, da smo prevladovali na igrišču, ampak igra se za gole. Rezultat je tisti, na podlagi katerega dobivaš točke. Ostali smo brez točk, predvsem pa je bilo nedopustno pomanjkanje agresivnosti. Vemo, kakšne so tekme proti Aluminiju, tukaj se je treba ‘pofajtati’, na igrišču pa nisem videl nikogar, ki bi se zoperstavil na takšen način," je za spletno stran Mariborčanov dejal športni direktor Marko Šuler . O točkovnem primanjkljaju po osmih krogih in o tem, da v taboru vijoličastih ne morejo mimo spoznanja, da so prejeli že 13 golov: "Podatek je porazen in veliko pove. Osnova v nogometu je obramba, v našem primeru pa ne moremo govoriti o vratarju ali obrambi. Celotna ekipa v fazi obrambe stori premalo. Če fantje ne bodo stopili skupaj in zagrizli, bomo imeli težave tudi v prihodnje. Če se ekipa ne bo začela 'metati na glavo', ne bo uspeha. Kajti drugače Maribor ne zna in na drugačen način ni dosegel ali osvojil ničesar. " O statusu trenerja: " Situacija zagotovo ni prijetna, a ni nerešljiva. V takšnih trenutkih rad pogledam nazaj in zgodovina govori, da je bil Maribor najmočnejši, ko je bilo najtežje. Ker se znamo odzvati in mobilizirati. Zato Maribor ni nekaj posebnega samo kot klub, ampak tudi kot mesto. Verjamem, da lahko Simon Rožman izpelje zadevo, kot si vsi skupaj želimo. Dela se dobro, trud se mora obrestovati na ustrezen način. Vedeli smo, da bodo vzponi in padci, ko smo se lotili tega projekta. Šli smo v zgodbo, ki ni lahka in bi jo le malokdo upal izpeljati ."

Šuler: Treba je verjeti v projekt

"Treba je verjeti v projekt. Sam verjamem v ekipo, verjeti pa bodo morali tudi fantje. V takšnih trenutkih moramo nazaj k osnovam, da ti nogomet začne vračati. Boljše ekipe od naše ne vidim v ligi. Takšnih trenutkov, kot jih zdaj prestajamo, je bilo v klubski zgodovini že ogromno. Že kot igralec sem prišel v Maribor zaradi te prepoznavne miselnosti, ko je redkokdo verjel, da lahko igramo v Ligi prvakov. Pa smo! Nato smo doživeli težek udarec proti Astani in le redki so verjeli, da lahko ponovimo uspeh. Pa smo se čez dve leti znova uvrstili v Ligo prvakov! Sprejemamo upravičeno kritiko od navijačev, javnosti, vseh, ki jim je mar za NK Maribor, in si ne pihamo na dušo po nepotrebnem. Verjamem, da bomo na koncu sezone tam, kjer želimo biti. Treba je verjeti v zadeve, ki jih počnemo. Ko verjameš, je igrišče edino merilo. V klubu smo si enotni, pričakovanja so visoka. Zavedam se, da je pot do uresničitve cilja vse prej kot preprosta. Bom pa verjel do konca. Za Maribor je zgodovina zelo poučna. Rim ni bil zgrajen v enem dnevu, tudi naša zgodba ne bo sestavljena čez noč. Tisti, ki poznajo Maribor, se zavedajo, da smo drugačni. Da se znamo odzvati in biti samokritični, ko se znajdemo pred ovirami. To pa je zdaj naša naloga, moja, trenerjeva, klubska – da povlečemo prave poteze. Vsi skupaj lahko postavimo zadeve na pravo mesto in gremo v pravo smer." In o sprejeti odločitvi o dopolnitvi strokovnega štaba: "Po sporazumni prekinitvi pogodbe z Alešem Kačičnikom, ki se mu zahvaljujemo za prispevek in delavnost, ki jo je vložil v obdobju skupnega delovanja, smo morali poiskati novo rešitev. Potrebovali smo dopolnitev strokovnega tima. Želeli smo, da bi vlogo prevzel nekdo, ki pozna klub in je deloval v njem. Odločili smo se za Radovana Karanovića, ampak ne brez posveta s trenerjem ali v nasprotju z mnenjem Simona Rožmana. Radovan ima znanje in izkušnje, izpolnjuje zahtevane kriterije in lahko doda svoj delež. Gremo naprej z novo energijo in z namero narediti vse, da pripeljemo ekipo na nivo, ki ga želimo."