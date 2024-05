Šuler pred Olimpijo: Tekma vseh tekem. Vemo, kaj pomeni derbi, še posebej v Mariboru

O aktualnih (mariborskih) temah je za uradno klubsko spletno stran spregovoril športni direktor vijoličastih Marko Šuler. "Vemo, kaj pomeni tej ekipi in je pomenil že v preteklosti. Pogodba je bila podpisana že pred časom, zdaj je primeren trenutek za objavo. Martin ceni vse zadeve in se zaveda, v kolikšni meri mu je klub stal ob strani tudi v vmesnih trenutkih, ki zanj niso bili najbolj prijetni. Pred seboj še ima nekaj let igranja, ima pa tudi pripadnost. Pozna Maribor do obisti, zraven je bil pri številnih velikih uspehih in je desna roka trenerja, ki lahko na ekipo ter fante, ki prihajajo, prenaša sporočilo, kaj Maribor je, kaj si želi in predvsem, kje si vsi skupaj želimo biti. Kapetan ostaja z nami vsaj še dve sezoni. Želim mu čim manj poškodb, obilo zdravja, da bo z moštvom na igrišču, kjer se najbolje počuti in ga najbolj potrebujemo," je bil v izjavi za uradno spletno stran izčrpen Marko Šuler, ki komaj čaka na večni derbi z Olimpijo v domačem Ljudskem vrtu.