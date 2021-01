Šuler se vrača v Ljudski vrt

Povezava med nogometaši in vodstvom kluba bo, kot piše na uradni spletni strani kluba, osrednja naloga delovanja Marka Šulerja. "Zahvaljujem se za zaupanje, s ponosom sem prejel vabilo Oliverja Bogatinovak sodelovanju in se z velikim zagonom lotevam dela. Ob izraženi pobudi kluba je bilo težko reči ne. Moja vloga bo povezava med športnim delom in slačilnico, med igriščem in pisarnami, z namenom, da s skupnimi močmi dvignemo celoten projekt še na višji nivo. Občutki so pozitivni, glede na ekipo in klubski potencial gre za velik izziv. Temelji so zelo dobro postavljeni, je pa mogoče narediti nove korake naprej, za kar si bomo vsi skupaj prizadevali," je med drugim za uradno spletno stran mariborskega kluba 37-letni Dravograjčan povedal ob vrnitvi v Maribor."Marko Šuler je bil že kot igralec prepoznaven po zmagovalni miselnosti, z močno izraženo značajsko črto. V klubu in slovenskem nogometu je pustil globoko sled, vodstveno sposobnost pa potrjuje tudi s tem, da je po aktivni karieri v svojem rojstnem kraju prevzel vlogo predsednika kluba, kar pomeni, da razume pomen odgovornosti do družbe. Hkrati pa je s tem, ko je sprejel moje povabilo, potrdil ljubezen do Maribora in verjamem, da bo prispeval svoj delež k skupnem vijol’čnem mozaiku," pa je odločitev za spletno stran vijoličastih pojasnil Oliver Bogatinov.