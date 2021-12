Šuler: Ekipa ne bo doživela večjih sprememb, jedro ostaja

"Aktivnosti v zvezi s sestavo ekipe potekajo že kar nekaj časa. Z večino igralcev, ki bi jim pogodbe potekle prihodnje poletje, smo se dogovorili o podaljšanju sodelovanja. Ekipa ne bo doživela večjih sprememb, jedro ostaja," je dejal v pogovoru za klubsko spletno stran in naštel omenjene igralce.

Dotaknil se je tudi posojenih igralcev. "Poleti smo morali poiskati številne nove rešitve v kratkem času, zato smo posegli tudi po posojah, vendar z možnostjo odkupa. Dve možnosti sta aktivirani, Antoine Makoumbou in Robert Voloder že imata potrjen status. Preostaneta še Ognjen Mudrinski in Marko Alvir, pri obeh je možnost za odkup, imamo pa čas za odziv do konca sezone," je še pojasnil Šuler.

Dodal je, da na dveh igralnih mestih potrebujejo še dodatne moči za spomladanski del. "Na štoperskem in krilnem položaju, na levi strani napada. Nekateri stiki so že vzpostavljeni, dogajanje je kar pestro," je še povedal nekdanji reprezentančni branilec in pojasnil, da je tudi odhod enega ali dveh igralcev realna možnost v zimskem prestopnem roku, "a še je prezgodaj za potrditve, saj se bo verjetno več dogajalo v januarju".

Maribor, ki ga bo tudi spomladi vodil Radovan Karanović, je jesenski del končal na prvem mestu Prve lige Telemach, ima točko prednosti pred Koprom.