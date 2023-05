Šuler: Sezona, kot je za nami, se ne sme več zgoditi

Maribor je povlekel prve kadrovske poteze. Športni direktor kluba Marko Šuler je v pogovoru za spletno stran kluba potrdil, da odhajajo Rok Kronaveter, Rok Sirk in Altin Kryeziu, prav tako se ne bo vrnil Rok Maher, ki je bil posojen Bistrici. Mariborčani so v pravkar končani sezoni končali na tretjem mestu in brez osvojene lovorike.

icon-expand Marko Šuler FOTO: POP TV

Kot je poudaril Marko Šuler, pa bo ob odhodih tudi nekaj prihodov. "S tremi, štirimi igralci smo že v zaključni fazi dogovorov. Imen ne bi razkrival, saj vsa prvenstva še niso končana in je treba počakati na razplet. Spremembe so nujne, hočemo več, sezona, kot je za nami, se ne sme več zgoditi. Pripeljali bomo načrtne okrepitve, potrebujemo pa tudi ustrezen odziv zdajšnjega moštva. Fantje so sposobni več," je med drugim za uradno spletno stran mariborskega kluba dejal Šuler. Glede potencialnih odhodov prvega strelca lige Žana Vipotnika, prvega podajalca Marka Tolića in Marka Božića pa je "sporočil", da je pri vseh treh še prehitro za konkretnejše informacije. "Trenutno stanje je nespremenjeno. Vipotnik je član Maribora s številnimi ponudbami, vendar prestop še ni izpeljan. Glede Tolića in Božića pa smo prav tako še v pogovorih. Želja, da ostaneta v Ljudskem vrtu, obstaja, ampak je dogovor odvisen od različnih okoliščin."

Poudaril je, da je bila zadnja sezona neuspešna. "Ne more in ne sme biti sprejemljivo, da smo končali prvenstvo na tretjem mestu," je povedal Šuler in nadaljeval, da se zavedajo, da so pokazali in storili premalo.

