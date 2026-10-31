Sumljive napovedi odpirajo vprašanja o tajnosti letošnjega izbora za zlato žogo

Čeprav je del javnosti prepričan, da je letošnji izbor zmagovalca za zlato žogo, ki je romala v roke Angležu Harryju Kaneu, nagradi povrnil kredibilnost, so se zdaj pojavili sumi o morebitnem uhajanju zaupnih rezultatov pred uradno razglasitvijo.

Po doslej znanih informacijah naj bi stave računi oddali na platformi Polymarket (ameriškem trgu napovedi, ki temelji na kriptovalutah). Ti naj bi že pred slovesnostjo na končni vrstni red stavili več kot 236.000 evrov. Točno so napovedali ne samo zmago Angleža, temveč tudi drugo mesto Kyliana Mbappeja, tretje Laminea Yamala, Rodrija na četrtem in Lionela Messija na petem mestu.