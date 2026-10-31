Sumljive napovedi odpirajo vprašanja o tajnosti letošnjega izbora za zlato žogo

Čeprav je del javnosti prepričan, da je letošnji izbor zmagovalca za zlato žogo, ki je romala v roke Angležu Harryju Kaneu, nagradi povrnil kredibilnost, so se zdaj pojavili sumi o morebitnem uhajanju zaupnih rezultatov pred uradno razglasitvijo.
Po doslej znanih informacijah naj bi stave računi oddali na platformi Polymarket (ameriškem trgu napovedi, ki temelji na kriptovalutah). Ti naj bi že pred slovesnostjo na končni vrstni red stavili več kot 236.000 evrov. Točno so napovedali ne samo zmago Angleža, temveč tudi drugo mesto Kyliana Mbappeja, tretje Laminea Yamala, Rodrija na četrtem in Lionela Messija na petem mestu.
Izjemna natančnost napovedi je sprožila resna vprašanja o morebitnem uhajanju zaupnih rezultatov pred podelitvijo najprestižnejše individualne nagrade v nogometu.
Francoska medijska hiša Upside poroča, da je identificirala 12 računov na platformi Polymarket, ki jim je taka "natančna" napoved uspela. Računi naj bi bili ustvarjeni med 1. in 20. oktobrom. Med seboj so kazali presenetljivo podobne vzorce dejavnosti, zaradi česar so preiskovalci posumili, da bi lahko bili povezani z isto osebo ali skupino. Sedem od 12 računov ni sodelovalo na nobenem drugem stavnem trgu, šest pa jih je prve stave oddalo že 15 minut po ustvaritvi. Poročajo tudi, da so eno od transakcij izsledili do francoske platforme. Šlo naj bi za francosko finančno aplikacijo Deblock, identiteta osebe pa javnosti ni bila razkrita.
Upside je zbrane ugotovitve posredoval organizatorju izbora za zlato žogo, France Footballu. Kot poroča britanski časnik The Guardian, so se tam odločili za preiskavo, o sumljivih stavah pa obvestili tudi francosko policijo.
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