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Nogomet

Sumljive napovedi odpirajo vprašanja o tajnosti letošnjega izbora za zlato žogo

London, 31. 10. 2026 12.48 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Š.Z.
Harry Kane

France Football, organizator podelitve zlate žoge, preiskuje sumljive stave, s katerimi je skupina oseb natančno napovedala vrstni red najboljših petih nogometašev v moški konkurenci in ustvarila skoraj 180.000 evrov dobička. Organizatorji so se obrnili tudi na policijo, poroča britanski časnik The Guardian.

Zlata žoga
Zlata žoga
FOTO: AP

Čeprav je del javnosti prepričan, da je letošnji izbor zmagovalca za zlato žogo, ki je romala v roke Angležu Harryju Kaneu, nagradi povrnil kredibilnost, so se zdaj pojavili sumi o morebitnem uhajanju zaupnih rezultatov pred uradno razglasitvijo.

Po doslej znanih informacijah naj bi stave računi oddali na platformi Polymarket (ameriškem trgu napovedi, ki temelji na kriptovalutah). Ti naj bi že pred slovesnostjo na končni vrstni red stavili več kot 236.000 evrov. Točno so napovedali ne samo zmago Angleža, temveč tudi drugo mesto Kyliana Mbappeja, tretje Laminea Yamala, Rodrija na četrtem in Lionela Messija na petem mestu.

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Izjemna natančnost napovedi je sprožila resna vprašanja o morebitnem uhajanju zaupnih rezultatov pred podelitvijo najprestižnejše individualne nagrade v nogometu.

Francoska medijska hiša Upside poroča, da je identificirala 12 računov na platformi Polymarket, ki jim je taka "natančna" napoved uspela. Računi naj bi bili ustvarjeni med 1. in 20. oktobrom. Med seboj so kazali presenetljivo podobne vzorce dejavnosti, zaradi česar so preiskovalci posumili, da bi lahko bili povezani z isto osebo ali skupino. Sedem od 12 računov ni sodelovalo na nobenem drugem stavnem trgu, šest pa jih je prve stave oddalo že 15 minut po ustvaritvi. Poročajo tudi, da so eno od transakcij izsledili do francoske platforme. Šlo naj bi za francosko finančno aplikacijo Deblock, identiteta osebe pa javnosti ni bila razkrita.

Upside je zbrane ugotovitve posredoval organizatorju izbora za zlato žogo, France Footballu. Kot poroča britanski časnik The Guardian, so se tam odločili za preiskavo, o sumljivih stavah pa obvestili tudi francosko policijo.

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KOMENTARJI3

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Virtom
31. 10. 2026 13.37
Moram pa reči, da sem izredno razočaran, ker ni članka o Messiju pessiju, saj je odšel na WC in popil 2 kozarca vode, mi pa o tem ne vemo nič. Dobro GOAT je včeraj zabil hattrick in je pri 985, ampak to očitno ni tako pomembno.
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-4
0 4
Clovek
31. 10. 2026 14.18
Pa daj no, a boš že nehal vsak dan cmizdit o Barci in Messiju? Nimaš kaj boljšega za početi v življenju? Pač ne želijo pisat o amaterski ligi in večno drugemu.
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+1
1 0
Virtom
31. 10. 2026 13.35
Vidite? Še en dokaz več, da je zlata žoga narejena za varcelončke, in ni relevantna niti %.
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-5
0 5
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