Superračunalnik si je že premislil in določil novega favorita v Ligi prvakov

Pred začetkom sezone je imel Liverpool po mnenju Optinega superračunalnika kar 20,4-odstotno možnost za osvojitev tega tekmovanja. Aktualni prvak PSG se je nahajal šele na tretjem mestu z 12,1-odstotno možnostjo uspeha. Nato so sledili četrti Manchester City (8,4 odstotka), Barcelona na petem mestu (tudi 8,4 odstotka), Chelsea na šestem mestu (7 odstotkov) in Real Madrid na sedmem mestu s 4,3-odstotno možnostjo uspeha.
Drugega na tem seznamu namerno nismo omenili, saj je Arsenal po dveh odigranih krogih ligaškega dela novi favorit za osvojitev Lige prvakov po mnenju Optinega superračunalnika. Po drugem krogu je Arsenal eden od šestih klubov, ki je osvojil vseh šest točk. Padli so Athletic Bilbao in Olympiakos, v angleškem prvenstvu pa Arsenal na drugem mestu za Liverpoolom zaostaja za dve točki.
Zdaj so topničarji na prvem mestu Optine lestvice z 18,9-odstotno možnostjo osvojitve tekmovanja, pred sezono jim je superračunalnik namenil 16-odstotne možnosti končne zmage. Liverpool se je preselil na drugo mesto s 14,7 odstotka, na tretjem mestu ima PSG malo višji odstotek (13,96) kot pred sezono. Man City je še vedno četrti (9,7 odstotka), peti je Bayern iz Münchna z 9,5-odstotno možnostjo slavja, Barcelona je po porazu proti PSG-ju na šestem mestu (8,2 odstotka), Real ima na sedmem mestu 4,9 odstotka možnosti za nov naslov v Ligi prvakov.
