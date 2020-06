Dani Ceballos v sodnikovem podaljšku popeljal Arsenal na Wembley

Prvi zadetek na srečanju smo videli že v deveti minuti. Domači Sheffield je imel podajo iz kota, po kateri je bil najvišji napadalec Oli McBurnie. Ta je žogo podaljšal proti Johnu Lundstramu, ki iz neposredne bližine ni imel večjih težav. A intervenirala je sodniška video soba. Po ogledu posnetka je postalo jasno, da je bil Lundstram v trenutku McBurnijevega dotika v prepovedanem položaju. Topničarji so tako tudi z nekaj sreče odnesli celo kožo. ČetaMikela Arteteje na drugi strani do prve resne priložnosti prišla v 25. minuti. Chris Basham je nespametno v svojem kazenskem prostoru podrl Alexandra Lacazetta, ki je sicer hitro padel, a je sodniška ekipa po še drugi uporabi VAR tehnologije pokazala na belo točko. Zanesljivo jo je izvedel Nicolas Pepe. Do konca polčasa se rezultat ni več spremenil.

V drugem polčasu so v želji po izenačujočem zadetku domači povsem prevzeli pobudo. Krivec za enajstmetrovko Basham je v 60. minuti nevarno meril z glavo, a je njegov strel končal tik ob levi vratnici vratarja Emiliana Martineza. Skoraj bi zadel tudi domači vratar Dean Henderson, ki je poslal dolgo žogo pred Arsenalova vrata, ta se je nekaj metrov pred golom neugodno odbila, a je nato končala nekaj deset centimetrov nad okvirjem. Topničarji so bili v drugem delu povsem izgubljeni, saj si niso uspeli pripraviti niti ene prave priložnosti. Kazen za to je prišla v 87. minuti. Podaja iz avta neposredno v gostujoči kazenski prostor je bila previsoka za Roba Holdinga, za njim pa jo je neposrečeno izbijal Sead Kolašinac. Žoga se je nato odbila na Davida McGoldricka, ki ni imel večjih težav pri zaključku.

Ko je vse kazalo, da bomo na Bramall Lanu spremljali podaljške, so topničarji izpeljali enega od redkih protinapadov na tekmi. Pepe je bil pri preigravanju premalo konkreten, a je odbito žogo pobral Dani Ceballos, ki je z zvitim zaključkom uspel doseči zmagoviti zadetek. Gol za zmago gre vsaj do določene mere na dušo vratarja Hendersona, ki ni uspel dovolj pokriti prve vratnice.

Stratega topničarjev je po tekmi veselil predvsem odnos njegovih fantov, ki so na prejeti zadetek hitro odgovorili. "Zelo sem zadovoljen. Sheffield je vselej zahtevno mesto za gostovanje. Veseli me, kako smo se odzvali na gol za 1:1. Odnos in predstava na splošno sta bila z naše strani zelo dobra. FA pokal je odlična priložnost za lovoriko," je dejal Arteta.