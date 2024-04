Bo Spinelli vnovič konkurenčen za najvišja mesta?

Sobota je bila v znaku Italijana Nicholasa Spinellija . Italijan je namreč presenetljiv zmagovalec dirke razreda Superbike za VN Nizozemske. Italijan si je s pravilno izbiro pnevmatik v uvodnih krogih privozil občutno prednost in po skrajšanju dirke tudi slavil. Drugo mesto je osvojil Turek Toprak Razgatlioglu , tretje pa Španec Alvaro Bautista.

Tudi kvalifikacije je krojila mokra steza. Otočan Jonathan Rea in Italijan Nicolo Bulega sta izmenjala nekaj najhitrejših krogov, na koncu pa je bil najboljši Britanec. Na tretjem mestu je pristal Razgatlioglu, drugo startno vrsto pa so si priborili brata Sam in Alex Lowes ter Avstralec Remy Gardner.