Superliga - dolgoletne sanje bogatih evropskih nogometnih klubov

Zgodovina poskusov ustanavljanja superlige sega v leto 1998, ko je idejo predlagala športno-marketinška agencija Media Partners. V zadnjih letih je idejo kot "rešitev za evropski nogomet" posvojil predvsem predsednik Reala iz Madrida Florentino Perez, še izpostavlja AFP.

O superligi se je izrekla tudi Slovenija, ki je leta 2022 pred sodiščem EU podprla Uefo in Fifo. Da bi bila superliga slaba za majhne države in njihove nogometne zveze, je v pogovoru za STA junija ocenil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

1998 – prvi predlog superlige

Prvi resen poskus ustanovitve delno zaprtega tekmovanja največjih evropskih klubov je oblikovala športno-marketinška agencija Media Partners. Ideja se sicer ni premaknila s papirja, saj je Uefa takoj zagrozila s sankcijami za igralce, ki bi sodelovali v takšnem tekmovanju. Krovna zveza je v odzivu razširila ligo prvakov z drugim skupinskim delom, kar je začelo veljati v sezoni 1999/2000. Format je ostal v veljavi štiri leta.

2009 – Florentino Perez obudil idejo o tekmovanju najboljših

Predsednik Reala iz Madrida Florentino Perez je obudil idejo t. i. evropske superlige, ki naj bi zagotavljala, da bi "najboljši klubi igrali z najboljšim klubi".

18. april 2021 – ducat klubov presenetilo z najavo ustanovitve zaprtega tekmovanja

Dvanajst evropskih klubov je tako rekoč čez noč javno napovedalo ustanovitev lastnega tekmovanja in neposredno izzvalo Uefo in njeno osrednje tekmovanje, ligo prvakov. Med temi je šest angleških prvoligašev (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea in Tottenham) ter po trije velikani iz Španije (Real Madrid, Barcelona in Atletico Madrid) in Italije (Juventus, AC Milan in Inter Milano). Med večjimi klubi, ki se projektu niso pridružili, sta Bayern in PSG.

21. april 2021 – načrti za zaprto ligo padli v vodo

Uefa in Fifa sta napovedali sankcije proti vpletenim v projektu superlige. Proti superligi so se izrekli tudi številni politiki in evropske institucije, sledili so še protesti navijačev. Kot prvi se je projektu odpovedal Manchester City, sledili so drugi angleški klubi ter nato še Atletico Madrid, AC Milan in Inter Milano.