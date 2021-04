Ali je Superliga sploh legalna in kakšne 'vzvode' moči ima Uefa?

Zato se ob tem pojavljajo aktualna vprašanja, ki so pomembna tudi za prihodnost nogometa. Sploh, če se zadeva ponovi, zato bo zanimivo slišati, ali je Superliga sploh legalna in seveda, koliko manevrskega prostora ima Uefa glede morebitnega kaznovanja klubov in igralcev. Ali jim lahko recimo prepove nastope v reprezentančnem dresu?

"Izkoriščanje monopola pa ni nujno prepovedano. Uefa bi lahko svojo odločitev utemeljevala s tem, da je to edina možnost, da ohrani piramidni sistem športa, ki je priznan in uveljavljen v EU. Šport v tem smislu nima le ekonomske, temveč tudi socialno funkcijo. Zagotovo bi nogometne zveze, vsi preostali evropski klubi, mladinski nogomet in športna infrastruktura utrpeli finančni udarec, saj bi se vlaganja Uefe zmanjšala zaradi manjših prihodkov na račun okrnjene Lige prvakov. Uefa bi s tem ščitila evropski model športa, solidarnost v športno-finančnem smislu in nadaljnji razvoj nogometa v Evropi," pravi Milanović.

Odgovore na omenjena vprašanja smo poiskali pri magistru prava Luki Milanoviću , ki je specialist prav za športno pravo. V pogovoru za našo spletno stran je izpostavil pomembno vlogo Uefe: "Ideja o Superligi se pojavlja že kar nekaj let. Prepričan sem, da ta ideja ne bo usahnila. Preprosto iz razloga, ker so največji klubi na svetu tudi med najbolj zadolženimi na svetu (primer Reala in Barcelone) in želijo zase večji kos pogače, ki ga Liga prvakov prinaša. Uefa s prihodki iz naslova organizacije tekmovanj ne le vrača prihodke nastopajočim klubom, temveč tudi vlaga v nogomet preko nacionalnih nogometnih zvez in s tem podpira ne le glavne deležnike klubskega nogometa, temveč tudi mlajše selekcije, ženski šport, športno infrastrukturo."

Milanovič meni, da kazni za igralce od Uefe v takšni situaciji ne pridejo v poštev: "Moje mnenje je, da Uefa ne sme kaznovati igralcev in jim prepovedati nastopanja za državno reprezentanco, če bi recimo igrali v Superligi. Tudi FIFPro kot zastopnik profesionalnih nogometašev se je odzval na to napoved in poudaril, da nogometaši ne smejo biti kolateralna žrtev spora med klubi in Uefo. Igralci, ki so pogodbeno vezani s klubi, formalno nimajo moči, da bi vodstvu kluba ukazovali, v katerem tekmovanju naj nastopa. Bilo bi nelegitimno in po mojem mnenju tudi nezakonito, če bi Uefa igralce kaznovala, ker so skladno s pogodbenimi obveznostmi igrali za klub v kateremkoli tekmovanju, kjer klub nastopa."

"Vsem je jasno, da so igralci tisti, ki privabljajo množice na stadione in TV-ekrane. To je jasno Uefi in tudi klubom. Vsi se torej zavedajo pomena, ki ga imata vpliv in beseda igralcev, zato bi tako Uefa kot klubi, ki so se odločili za Superligo, želeli imeti igralce na svoji strani,"je še pomemben element tega krhkega ravnovesja na koncu izpostavil Milanović.