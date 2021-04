Superligaše pred grožnjami Uefe in Fife ščiti madridsko sodišče

Florentino Perez, predsednik madridskega Reala in predsednik nove Superlige.

Superliga ima "blindiran hrbet", ko gre za grožnje Evropske nogometne zveze (Uefa) in Mednarodne nogometne zveze (Fifa), poroča madridski športni dnevnik AS. Tudi zaradi ostrih odzivov krovnih nogometnih konfederacij so se pobudniki novega klubskega tekmovanja odločili zavarovati s pravnega vidika.

"Ta zaščita Fifi, Uefi in vsem zvezam ter povezanim ligam preprečuje uvedbo kakršnega koli ukrepa, ki bi preprečeval, omejeval ali na kakršen koli način pogojeval, neposredno ali posredno, zagon Superlige, kot tudi kakršno koli sankcijo ali disciplinski postopek proti sodelujočim klubom, njihovim igralcem in direktorjem,"poročaAS.

Fifa in Uefa sta od sodišča prejeli opomin, da naj se vzdržita izjav za javnost, v katerih otežujejo organizacijo Superlige. Uefa, ki jo vodi slovenski pravnik Aleksander Čeferin, je v zadnji (skupni) izjavi za javnost, ki so jo podpisale vse nacionalne zveze, superligaše označila za "zarotnike", potem ko je Čeferin že v ponedeljek javno okrcal predsednika Juventusa Andreo Agnellijain izvršnega direktorja Manchester Uniteda Eda Woodwarda.