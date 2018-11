Superligo je načrtovalo 11 največjih evropskih klubov

V Football Leaks omenjeni klubi so Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Juventus, Chelsea, Arsenal, Pariz Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Milan, Bayern München. Ta enajstčlanski elitni klub bi svoja vrata odprl tudi prvim petim gostom. V tej vlogi bi bili Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Inter in Roma. Takšno kartelno združevanje bi največjim igra lcem evropskega in svetovnega nogometa zagotavljalo stalni vir milijonskih prihodkov in dobičkov ne glede na tekmovalni uspe h v ligi.

Tudi v Združenju evropskih poklicnih nogometnih lig (EPFL) so nenaklonjenim zamislim o oblikovanju superlige. Razkritja o oblikovanju zasebnega, od Lige prvakov ločenega tekmovanja so pri EPFL sprejeli zelo kritično. V skupni izjavi za javnost so še enkrat izrazili svojo veliko podporo domačim nogometnim ligam ter evropskim tekmovanjem.

"Naša organizacija že ves čas izraža odločno nasprotovanje oblikovanju kakršnegakoli zaprtega in franšiznega sistema superlige," so se odzvali pri EFPL.

"Nacionalne lige so jedro, srce nogometne igre v Evropi za vse udeležene: igralce, klube, lige, nacionalne zveze in, kar je najbolj pomembno, navijače. Zamisli o oblikovanju zaprte superlige bi imele resne in dolgoročne posledice za vzdržnost in preživetje poklicnega nogometa na stari celini. V zvezi s tem zato izražamo polno podporo Uefi pri upravljanju in vodenju evropskih klubskih tekmovanj ter z Uefo delimo splošna prepričanja v zvezi z varovanjem in spodbujanjem tekmovalnega ravnotežja v evropskem nogometu," so še zapisali.