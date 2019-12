'Superman Oblak': nepogrešljiv člen Atletica

Leto poprej, v 2018, je Jan Oblak nanizal 50 predstav ter zabeležil 54 odstotno uspešnost. Vrata je uspel zakleniti na 27 tekmah. Vse od njegovega prihoda v Madrid je vknjižil kar 128 tekem, na katerih je njegova mreža ostala nedotaknjena, kar ga brez dvoma uvršča med peščico najboljših vratarjev na svetu (55,2%).

V aprilu so Atleti storili pomemben korak in Oblakovo zvestobo podaljšali vse do 2023. Po Škofjeločanu so lovke namreč stegovali številni evropski nogometni velikani, med drugim Manchester United in münchenski Bayern. Oblakova odkupna klavzula se je z novo pogodbo s 100 milijonov povišala na zgolj 120 milijonov, kar je že aprila sprožilo namigovanja, da prihodnost Slovenca morda le ni nepredušno vezana na colchonerose.