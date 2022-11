Supermanu za vdor na igrišče le prepoved vstopa na stadione

Zadnjo tekmo 2. kroga na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju med Portugalci in Urugvajci je v ponedeljek zvečer zmotil tudi vdor navijača na igrišče. Italijana, ki je na teren pritekel v majici z napisi podpore Ukrajini in Irankam, je doletela le prepoved vstopa na stadione do konca SP.

Kot poroča AFP, je 35-letni Mario Ferri, navijač z bogato zgodovino podobnih akcij na igriščih, po zaslišanju in krajšem pridržanju že na prostosti. Med tekmo Portugalska – Urugvaj je pritekel na igrišče v modri majici Supermana, na kateri je bil spredaj napis Save Ukraine (Rešite Ukrajino), zadaj pa Respect for Iranian Woman (Spoštovanje iranskim ženskam). V rokah pa je nosil mavrično zastavo z napisom Pace (mir v italijanščini). icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Italijansko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so Ferrija katarski varnostni organi po incidentu pridržali, kasneje pa izpustili brez drugih ukrepov. Krovna nogometna zveza Fifa pa je sporočila, da so mu onemogočili vstop na stadione na preostalih tekmah SP. Na svojem Instagramu je nogometaš, ki je igral za klube v Jordaniji, Indiji, San Marinu, Sejšelih in Švici, danes zapisal, da se je vrnil. "Fifa je prepovedala kapetanske trakove v mavričnih barvah. Ustavili so vse, mene niso mogli, sem kot Robin Hood," je sporočil Ferri. Italijanska tiskovna agencija Ansa dodaja, da se je zaradi svojega izleta na igrišče srečal tudi s predsednikom Fife Giannijem Infantinom. Ferri je pojasnil, da se je opravičil za svoje dejanje, a se mu je sporočilo, ki ga je nosil, zdelo preveč pomembno. Dodal je, da je bil postopek na policijski postaji korekten. "Svoboden sem, morda pa sem se vpisal v zgodovino," je še dodal Ferri, ki si je nadel vzdevek Sokol. AFP je naštela še nekaj njegovih podobnih akcij iz preteklosti. Med drugim je leta 2010 pritekel na igrišče v Abu Dabiju med tekmo klubskega svetovnega prvenstva med Interjem in Mazembejem iz Konga ter mahal s šalom Interjevega mestnega tekmeca Milana. PREBERI ŠE Navijač z glasnim sporočilom podpore Ukrajini, Irankam in mavrični skupnosti Med SP 2014 v Braziliji je – spet v opravi Supermana – pritekel na teren med tekmo Belgija – ZDA in z napisom opozarjal na otroke v favelah. Leta 2017 pa je na tekmi italijanske lige Napoli – Juventus v obraz Juventusovega igralca Gonzala Higuaina vrgel šal Napolija, s čimer je protestiral zaradi njegove selitve iz Neaplja v Torino.