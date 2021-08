Superpokal: Chelsea drugič ali Villarreal prvič?

Chelsea prvič uspešen, nato pa trikrat zapored brez uspeha

To bo za Londončane že peti nastop v tem tekmovanju. Uspešni so bili le na svojem prvem nastopu leta 1998, ko so v Monaku z 1:0 premagali Real Madrid. Po prvi osvojeni Ligi prvakov leta 2012 so se v finalu pomerili z Atletico Madridom in izgubili s 4:1. Takrat jih je s tremi zadetki v prvem polčasu pokopal kolumbijski napadalec Radamel Falcao, čast sojenja v evropskem finalu pa je imel slovenski sodnik Damir Skomina. Le leto kasneje so se modri znova uvrstili v tekmo za evropski Superpokal, a tokrat prvič kot zmagovalci Lige Evropa. V Pragi je bil njihov nasprotnik Bayern München. Po rednem delu je bil izid poravnan na 1:1, po podaljških pa na 2:2. Bavarci so se nato Londončanom maščevali za poraz po enajstmetrovkah v finalu Lige prvakov pred enim letom in jih premagali s 5:4. Osmoljenec, ki je zgrešil zadnjo enajstmetrovko, je bil takrat 20-letni Romelu Lukaku, ki se bo v prihodnjih dneh tudi uradno vrnil k Chelseaju. Modri iz Londona so nato Ligo Evropa osvojili še enkrat, leta 2019 so bili v Bakuju s 4:1 boljši od Arsenala in si prislužili četrti nastop v Superpokalu. Na Vodafone Parku v Istanbulu pa se je Chelseaju proti Liverpoolu zgodil enak scenarij kot šest let prej proti Bayernu. Po rednem delu je bil rezultat 1:1, po podaljških 2:2, po enajstmetrovkah pa je sledil poraz s 5:4. Edino enajstmetrovko je zgrešil takrat 21-letni napadalec Tammy Abraham.